Daniele Scardina commuove tutti: ultim’ora da brividi

Daniele Scardina commuove tutti: il messaggio a poche ore dal matrimonio è da brividi. Ecco quello che è successo. La rivelazione

Ha lottato tra la vita e la morte. Ha vinto lui. Daniele Scardina Toretto, dopo il grave problema di salute, si è rimesso in senso e sta cercando di recuperare in tutti i modi. Difficile, se non impossibile, tornare a competere. Ma questo adesso interessa poco, il passato ci ha fatto capire che le cose che contano sono altre.

Tutta Italia si è stretta attorno a lui dopo quel malore che ad un certo punto sembrava potesse essere fatale. Ma un combattente come lui non molla mai: lo ha dimostrato sempre nel corso della sua vita. Sempre nel mirino delle cronache sportive, Scardina è stato anche al centro di quelle del gossip, soprattutto tra il 2019 e il 2020, quando è stato legato sentimentalmente per un anno a Diletta Leotta. Poi con la giornalista di Dazn, almeno per quanto riguarda le questioni amorose, le cose non sono andate al meglio. Ma è rimasta un’amicizia forte tra i due, e nei momenti davvero difficili, Leotta, è rimasta vicina al suo ex compagno.

Scardina e quel messaggio a Diletta Leotta

E poco più di una settimana fa, la giornalista di Dazn, è convolata a nozze con Karius, l’ex portiere del Liverpool, senza contratto dopo la scadenza del suo accordo con il Newcastle. Da questo amore è nata una bellissima bambina, ma il settimana Oggi ha svelato un retroscena proprio tra Diletta e Scardina.

Tra i due c’è ancora tanto affetto. L’ennesima testimonianza è quel messaggio prima del fatidico “sì”. Proprio questo ha svelato il giornale: Scardina ha mandato un messaggio a Diletta quasi sicuramente augurandogli le cose migliori per la propria vita. Un bel gesto, che ha fatto commuovere molti, e che dimostra ancora una volta una cosa: se due persone sono state bene, e capiscono che non sono comunque fatti l’uno per l’altro, almeno sotto l’aspetto sentimentale, si può rimanere con dei bei ricordi. E soprattutto restare in buoni rapporti. Una prova lampante è proprio questo messaggio.