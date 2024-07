Sinner-Berrettini, Beckham ha scelto: fa il tifo per lui

Il derby d’Italia appassiona tutti, incluso David Beckham: l’indizio chiarisce chi preferisce tra Sinner e Berrettini.

Definirlo derby azzurro sarebbe estremamente riduttivo. Non renderebbe affatto giustizia, infatti, alla grandezza dello scontro fratricida che andrà in scena oggi all’All England Club. Uno scontro epico che ha già appassionato il mondo intero e non solo i tifosi italiani. Perché non capita tutti i giorni, in effetti, che due colossi di questo calibro si incrocino in un campo che trasuda storia da ogni filo d’erba.

Indipendentemente da come andrà, quindi, quella tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini passerà alla storia come una delle sfide più avvincenti che si siano viste negli ultimi anni a Wimbledon. In ballo c’è tantissimo e ci sono pure i sentimenti, l’affetto che lega l’altoatesino e il romano e viceversa. Due campioni che si rispettano e che si sono aiutati nel momento del bisogno, come ha ammesso di recente il tennista che, 3 anni fa a quest’ora, giocava la finale in Church Road.

Il nativo di Sesto Pusteria è stato accanto a Berrettini nel suo periodo più nero e questo la dice lunga su quanto sarà difficile, sia per l’uno che per l’altro, martellarsi durante il duello di oggi. Ma il tennis è così: spietato, crudele, imprevedibile. E non chiedete agli italiani di scegliere da che parte stare: i loro cuori, quello è poco ma sicuro, faranno le capriole sia che vinca l’uno, sia che vinca l’altro.

Beckham, la foto parla chiaro: il cuore dice Matteo

Potete chiedere di fare lo stesso, in compenso, agli inglesi. Anzi, per la verità uno di loro si è già pronunciato. Parliamo di David Beckham, che nella giornata inaugurale dello Slam era al Club e che, elegantissimo in giacca monopetto in canvas e pantaloni affusolati, si è goduto l’atmosfera che da sempre caratterizza il magico evento londinese.

Ad un certo punto è andato anche negli spogliatoi ed è stato proprio lì, dietro le quinte dello “show”, che ha fatto la scelta che i tifosi azzurri non potranno mai fare. La foto che ha pubblicato nelle Instagram Stories di oggi rivela che il suo cuore “batte” per Berrettini, in compagnia del quale si è fatto immortalare tra i corridoi del santuario del tennis britannico.

Scherzi a parte, benché sia possibile che abbia una leggera preferenza per il romano, non fosse altro perché entrambi appartengono alla grande famiglia di Boss, anche il leggendario calciatore avrà difficoltà a scegliere chi dei due sostenere. Sono bravi, sono puri, hanno talento. Nessuno meriterebbe di rimanere fuori.