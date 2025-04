Pronostico Monaco-Marsiglia: De Zerbi teme il controsorpasso

Monaco-Marsiglia è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella offerta domenica contro il Tolosa non è stata una prestazione brillante ma era fondamentale tornare a vincere per scrollarsi di dosso un po’ della tensione accumulata nella settimana precedente. Il Marsiglia l’ha spuntata 3-2 sui biancoviola al Velodrome, riappropriandosi del secondo posto in classifica e mettendo fine ad una striscia negativa che durava da tre giornate (4 nelle ultime 6) e che aveva reso incandescente l’ambiente.

Prima del match di domenica, infatti, erano circolate voci circa un durissimo confronto tra l’allenatore De Zerbi e i suoi giocatori, con il tecnico italiano che ad un certo punto si sarebbe addirittura rifiutato di dirigere l’allenamento, provocando una sorta di “ammutinamento” da parte del gruppo. Polemiche e rumors che sono state messe a tacere – per ora – dalla vittoria, anche se non è passata inosservata la mancata stretta di mano tra Hojbjerg e Greenwood a fine gara, come si è potuto ben vedere dalle immagini televisive.

La lotta Champions è sempre più serrata

La speranza di De Zerbi è che le cose si mettano a posto in vista del delicato scontro diretto con il Monaco, in assoluto il match più importante della ventinovesima giornata. I monegaschi, infatti, sono terzi a soli 2 punti dal Marsiglia. Ed un passo falso può costare caro, dal momento che oltre a loro ci sono almeno altre 4 squadre (Strasburgo, Lione, Nizza e Lille) in corsa per il secondo e terzo posto, che mettono in palio un pass per la prossima edizione della Champions League.

Il Monaco è finito dietro al Marsiglia proprio nell’ultimo turno: fatale la sconfitta rimediata a Brest (2-1), che ha interrotto una serie positiva che durava da 4 giornate. Una brutta battuta d’arresto per gli uomini di Adi Hutter, ora a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico, dove hanno sempre vinto nelle ultime cinque gare. Il tecnico austriaco contro il Marsiglia punta forte sull’attaccante Biereth, arrivato a gennaio ed autore di ben 12 gol: tuttavia, non ci sarà lo squalificato Mawissa e sono in dubbio pure Teze, Ouattara e Magassa. Tra i Phocéens assenti l’infortunato Balerdi e Mbemba.

Come vedere Monaco-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Monaco-Marsiglia, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Monaco, battuto 2-1 all’andata, stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Marsiglia che non ha convinto appieno contro il Tolosa nonostante sia tornato a vincere. I monegaschi sfrutteranno il fattore campo in un match che dovrebbe regalare parecchie emozioni: almeno 3 i gol complessivi previsti a Louis II.

Le probabili formazioni di Monaco-Marsiglia

MONACO (4-4-2): Köhn; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino; Biereth, Embolo.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Kondogbia, Cornelius, Murillo; Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin; Greenwood, Rabiot; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2