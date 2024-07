MLS, i pronostici sulle partite di giovedì 4 luglio

MLS, il massimo campionato calcistico nordamericano non si ferma: nella notte appuntamento con il turno infrasettimanale.

In corso di svolgimento ci sono sia l’Europeo che la Coppa America, ospitata proprio dagli Stati Uniti. Eppure la Major League Soccer, il maggiore campionato calcistico nordamericano, non si ferma.

In cima alla Eastern Conference c’è sempre l’Inter Miami di Leo Messi, che in queste settimane sta imparando a fare a meno delle sue stelle. Nonostante la Pulce sia impegnata con l’Argentina e Suarez con l’Uruguay, il club della Florida continua a vincere: contro Nashville, nello scorso fine settimana, decisivo è stato un gol dell’ex terzino Barcellona Jordi Alba (2-1), che ha regalato il terzo successo di fila agli Herons. Per gli uomini del “Tata” Martino adesso c’è una sfida abbastanza impegnativa in casa di Charlotte, desiderosa di riscattare il passo falso con Houston: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo non possiamo non menzionare i Columbus Crew, vittoriosi quattro volte nelle ultime cinque partite di campionato: sarà con ogni probabilità un match avvincente quello con Nashville ma il club dell’Ohio, imbattuto davanti al proprio pubblico da maggio, dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

L’obiettivo dei New York City è dare continuità al successo con Orlando, fondamentale per interrompere una serie di tre sconfitte di fila, Nella Grande Mela arriva Montreal, una squadra che arranca soprattutto in trasferta, dove ha vinto solamente due partite dall’inizio della stagione regolare: i tre punti sono alla portata.

Occasione ghiotta per Cincinnati, a caccia del secondo successo esterno di fila dopo quello di misura ottenuto a Dallas nell’ultima giornata. Gli uomini di Pat Noonan dovrebbero riuscire ad approfittare del momentaccio che sta vivendo il DC United, senza vittoria da circa due mesi: la difesa dei capitolini è una delle più battute in assoluto ed è per questo che immaginiamo una gara prolifica, in cui i gol non mancheranno. Almeno tre reti anche in Toronto-Orlando: i canadesi di Bernardeschi e Insigne puntano ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive. Il fattore campo, infine, potrebbe essere determinante in St. Louis-San Jose Earthquakes e in Real Salt Lake-Houston Dynamo.

MLS, possibili vincenti

Columbus Crew (in Columbus Crew-Nashville, ore 00:30)

New York City (in New York City-Montreal, ore 01:30)

St. Louis o pareggio (in St. Louis-San Jose Earthquakes, ore 02:30)

Real Salt Lake (in Real Salt Lake-Houston Dynamo, ore 02:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Charlotte FC-Inter Miami, ore 01:30

DC United-Cincinnati, ore 01:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Charlotte FC-Inter Miami, ore 01:30

Toronto FC-Orlando, ore 01:30

Minnesota-Vancouver Whitecaps, ore 02:30

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Charlotte-Inter Miami è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. New York City vincente è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

