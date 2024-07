Scommesse, bomba da 15mila euro con l’MLS

Scommesse, bomba clamorosa da 15mila euro con il campionato americano. Ecco tutto quello che è successo. Enorme vincita

Un’altra vincita clamorosa. Un’altra vincita da scrivere e ricordare. E come spesso sta succedendo in questi giorni parliamo di una vincita piazzata sul sito della PlanetWinn365. Questa volta non parliamo del colpo del giorno, ma di quello della settimana, visto che sono stati vinti la bellezza di oltre 15mila euro. Per essere precisi 15.875.

Niente Europei. Nemmeno amichevoli, e nemmeno partite di quei campionati minori che proprio in questo momento si stanno giocando in Europa. Ma una schedina tutta concentrata sul campionato americano. Ha scoperto l’America, o per meglio dire la MLS, il giocatore in questione. Che ha scommesso una bella cifra (100euro, e non sono pochi) decidendo di dare fiducia a tutte le squadre di casa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la schedina.

Scommesse, la schedina vincente

Otto partite. Sette pronosticate allo stesso modo. La vittoria dei padroni di casa più l’over 1,5: combo perfetta, in poche parole, con delle quote anche belle importanti perché andavano dalla più bassa, quella di 1,75, alla volta che era data a 2,30 volte la posta in gioco. Sommate tutte queste quote, aggiungendo quella a 2 (gol dei padroni di casa nel primo tempo, e gol dei padroni di casa nel secondo tempo) e il gioco è fatto. Sembra semplice, ma proprio semplice non lo è.

Alla fine sono state i match in questione a rendere il tutto semplice. Partite tutte giocate nel cuore della notte del 30 giugno. Quindi, il mese di luglio per il giocatore in questione è iniziato davvero nel migliore dei modi. E sotto potete vedere proprio nel dettaglio tutta la schedina. Davvero un colpo incredibile. I complimenti da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it