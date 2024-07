Scommesse, quattro ammoniti a Euro 2024: colpo da 1700 euro

Scommesse, festa doppia per il fortunato scommettitore. E da quelle parti non è stata l’unica: vinti altri 3000 euro grazie ai gialli.

Nel momento più difficile, quando l’eliminazione sembrava ormai inevitabile, l’Inghilterra e il suo commissario tecnico Gareth Southgate si sono aggrappati ai loro campioni. Nell’ottavo di finale contro la Slovacchia, domenica scorsa, ad evitare il baratro alla selezione dei Tre Leoni c’ha pensato Jude Bellingham, il fenomenale giocatore del Real Madrid, autore dell’1-1 in pieno recupero con una rovesciata di rara bellezza.

L’uomo più atteso al momento giusto, verrebbe da dire. Un lampo nel buio più totale, mentre oltremanica già si stavano preparando a fare i conti con l’ennesimo fallimento, che stavolta avrebbe fatto molto più rumore visto l’elevatissimo tasso di qualità di cui dispone la selezione inglese in quest’Europeo. Un sogno interrotto sul più bello invece per la Slovacchia, freddata a 40 secondi dal fischio finale. Gli uomini guidati dall’allenatore italia Francesco Calzona ormai ci credevano, sentivano che l’impresa – di portata storica – fosse vicina. E invece ecco il colpo del campione. La mazzata è stata tremenda e lo dimostra il fatto che Skriniar e compagni abbiano incassato il gol del 2-1 nel primo minuto dei tempi supplementari. A segno Harry Kane, l’altro pezzo da novanta di Southgate, che come uno squalo si è avventato sulla preda non appena ha sentito l’odore del sangue. In Inghilterra, dunque, si è passati in poco tempo dalla delusione alla gioia più sfrenata.

Scommesse, le ammonizioni fanno gioire due tifosi inglesi

Tuttavia, c’è stato qualcuno che domenica scorsa ha gioito addirittura più di Bellingham e Southgate. Parliamo di uno scommettitore inglese che si è messo in tasca poco più di 1400 sterline – circa 1700 euro – grazie ai cartellini gialli estratti dall’arbitro turco Halil Umut Meler durante l’arco del match.

Four bookings in the space of 17 minutes 🤯 Who are you backing to be carded today?@markstinchcombe and @alexzanderboyes say Cristiano Ronaldo 👀 pic.twitter.com/DXudThaUC4 — Betfair (@Betfair) July 1, 2024

Come riporta il sito OneFootball.com, un utente di Betfair aveva puntato 5 euro sulle ammonizioni di quattro giocatori: gli inglesi Bellingham, Guéhi e Mainoo e lo slovacco Kucka. L’en plein gli ha permesso di festeggiare doppiamente: il passaggio del turno della sua nazionale e la vincita di una sommetta niente male. Quello delle ammonizioni, a quanto pare, si è rivelato un mercato abbastanza redditizio. Sempre su Betfair, infatti, a fronte di un investimento di 25 sterline ne sono state vinte ben 2500. In questo caso a lo scommettitore aveva puntato sui gialli di Bellingham, Mainoo e dell’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar.