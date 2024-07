Sinner da non credere: l’ha lasciato senza parole

Sinner, in questo caso non c’era bisogno di parole: lo ha lasciato di sasso, è stato un gesto completamente inaspettato.

28 gennaio 2024. Una data che, provate a dire il contrario, è ormai impressa a fuoco nel cuore e nella mente dei tifosi italiani. Nonché in quella di Jannik Sinner, essendo quello il giorno in cui il campione altoatesino ha toccato per la prima volta il cielo con un dito. In una domenica destinata a passare alla storia del tennis, quel ragazzino dai capelli rossi entrava a far parte dell’Olimpo dei fenomeni.

Tante altre cose sono successe da gennaio ad oggi, prima fra tutti la sua definitiva ascesa al trono. Quello resterà per sempre, però, il giorno in cui l’azzurro è rinato campione. E quanto importante sia quella data lo sa bene un tifoso che, nelle scorse ore, si è palesato dinanzi agli occhi di Jannik portandogli in “dono” la più memorabile delle sorprese.

Non si è presentato al suo cospetto con un regalo “tangibile”, con qualcosa che il tennista potesse portare a casa con sé a memoria della fedeltà di quell’appassionatissimo sostenitore. Niente di tutto ciò. Quello che ha “portato” al suo beniamino è molto più prestigioso ed incredibile, se vogliamo, di qualunque amuleto o souvenir.

Sinner, le parole non sempre servono: è riuscito a lasciarlo di stucco

Abbiamo scoperto quello che è successo grazie ad un video che, nelle scorse ore, è circolato sui social network. Una clip dalla quale si evince chiaramente quanto Sinner sia rimasto stupito da questa scoperta e quanto piacere gli abbia fatto rendersi conto di essere così amato.

Sì, amato al punto che il tifoso in questione, pensate un po’, ha fatto realizzare sul suo quadricipite un tatuaggio in onore del campione di Sesto Pusteria. Sulla sua coscia si vede il logo degli Australian Open, insieme ad una racchetta e ad una data per nulla casuale: 28-01-2024, c’è scritto in calce al disegno, che ha emozionato, e non poco, il numero 1 del mondo.

è passato attraverso 18 emozioni diverse

“oddio cos’è…. questo è fuori… oddio però è una figata… io non mi sono fatto nulla… no vabbè firma perfetta… fotazza diddio da mandare agli amici perché sono fortissimo” https://t.co/ReKAi9ty8i — alya🦊 #1 | mimmë (@jsvnner) July 2, 2024



Durante l’incontro, Jannik ha prima firmato il tattoo, poi lo ha immortalato, probabilmente per mostrarlo agli amici, alla famiglia, ai membri del suo team e alla fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya.