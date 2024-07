Boom 10eLotto: 200mila euro con 7 euro

Boom 10eLotto, 200mila euro in maniera clamorosa. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi. Le giocate irrisorie. Incredibile

Sì, ogni giorni vi raccontiamo di vincite clamorose al gioco del Lotto. Ma non ci siamo dimenticati che anche il 10eLotto, l’altro gioco che da diversi anni circola nelle tabaccherie italiane, e che anche in questo caso in maniera quotidiana regala delle vincite che non possono passare inosservate.

In questi casi parliamo di due colpi clamorosi, entrambi da centomila euro (sì, avete letto bene, 100mila euro) arrivati in due città diverse e con una cifra assai modica messa in palio. A raccontare quello che è successo nel dettaglio, come di solito succede in questi casi, ci ha pensato Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio quello che è successo.

Boom 10eLotto, si vince così

Allora, il primo colpo da 100mila euro è stato piazzato a Longare, comune in provincia di Vicenza. Non si sa che con la modalità frequente, ma di solito con il 10eLotto si vince in questo modo quindi non ci sentiamo di escluderlo a prescindere. Volete sapere quanti soldi sono stati investiti nella schedina in questione per vincere questo malloppone? Questo siamo in grado di dirvelo. Parliamo solamente di 4 euro di giocata.

Siete stupiti vero? E allora non avete ancora letto quello che è successo, sempre con il 10eLotto, a Legnano. Ci trasferiamo a Milano, e anche in questo caso sono stati portati a casa la bellezza di 100mila euro. Se nella storia che vi abbiamo raccontato prima i soldi sono stati vinti con una giocata di quattro euro, qui scendiamo a solamente tre euro messi sul piatto per cambiare decisamente la propria vita. Sì, perché con 100mila euro la vita cambia, eccome.