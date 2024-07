Fognini, oltraggio in diretta: l’hanno visto tutti, spettacolo indegno

Fognini, quello che ha fatto è un vero e proprio oltraggio: errore imperdonabile, se ne sono accorti tutti.

È opinione comune che il cambio vita passi, spesso e volentieri, dal cambio look. E questa voglia di novità si ripercuote, nella maggior parte dei casi, sui capelli. Qualcuno ci dà un taglio, qualcun altro ne scombina totalmente forme e volumi. Poi c’è chi, come Fabio Fognini, in preda ad un vero e proprio colpo di testa – nel senso letterale del termine – passa dal castano al platino con estrema nonchalance.

Per quanto opinabile, il nuovo colore di capelli di Fognini è coinciso con un restyling totale. Esteriore, ma anche “interiore”. Quello che ha calcato i palcoscenici europei nelle ultime settimane è un campione in grande spolvero, che ha ritrovato il sorriso e la forza per tenere testa ad avversari più giovani e, almeno teoricamente, più forti di lui.

Lui forte lo è sempre stato, ma l’età potrebbe non essere più dalla sua parte. Eppure, a dispetto dei suoi 37 anni suonati, Fabio sembra di nuovo in formissima. Si è regalato un esordio extralusso all’All England Club facendo fuori, in 3 set, un talento che ha quasi la metà dei suoi anni. Ha battuto, cioè, Luca Van Assche, che di anni ne ha 20 e che è allenato, da qualche mese, da Vincenzo Santopadre, il tecnico che ha portato Matteo Berrettini al sesto posto del ranking mondiale.

Impietoso Fognini: lo ha preso in giro davanti a tutti

Quella testa biondo platino sembra avergli ridato la fiducia che da un po’ gli mancava, insomma. Nonché il sorriso, imprescindibile nello sport come nella vita.

E quanto se la stia spassando a Wimbledon lo testimonia, nel caso ce ne fosse bisogno, un video che è circolato nelle scorse ore sui social network. Durante la pausa pranzo del day 2, Fognini si è burlato di un suo collega in diretta sui social. Il malcapitato è stato il giapponese Tarō Daniel, che è stato colto sul fatto mentre si gustava, nel dehors dell’All England Club, un bel piatto di fusilli al pomodoro. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che, nel farlo, ha commesso un vero e proprio oltraggio.

Fognini che prende per il culo Taro Daniel che mangia la basta con le bacchette.

E buona seconda giornata di Wimbledon a tutti. pic.twitter.com/7R8kFZBRvI — ValePiccinini (@ValePiccinini) July 2, 2024



Li mangiava servendosi non della forchetta, ma delle bacchette, essendo lui abituato a “pizzicare” il cibo con le hashi come si fa nella sua terra natia. Proprio come, del resto, gli europei si servono della forchetta per mangiare il sushi al ristorante orientale. La scena ha dato al mattatore Fognini il là per un siparietto social, nel quale lo si vede prendere in giro, fintamente indignato, il povero Daniel, che non sapeva ancora, forse, che quel momento sarebbe stato dato in pasto ai social.