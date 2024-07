Riecco Zanardi, tifosi spiazzati: video impressionante

Riecco Zanardi, sui social spunta il video di Alex quando era alla Indy Car. E i tifosi si sono subito scatenati rivivendo quei momenti

Alex Zanardi è un mito in Italia. Non solo per quello che ha fatto con lo sport, ma anche per quello che è riuscito a fare dopo, quando la vita lo ha messo di fronte a delle prove difficilissime. Forse qualcuno avrebbe mollato, ma come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, riportando le parole del dottor Costa, uno come Alex non molla davvero mai.

Da quell’incidente in handbike che purtroppo lo ha messo di nuovo in pericolo di vita, di Alex non si hanno moltissime notizie. Anzi, sulle sue condizioni di salute non trapela nulla se non il fatto che lui sta continuando a combattere, cercando di rimettersi di nuovo in sesto e di non mollare. Un esempio incredibile da seguire per tutti. Un messaggio clamoroso di speranza per un uomo che nella vita ha avuto fortuna, almeno in una parte, ma che poi quella vita gli ha messo il conto davanti. Purtroppo. Sui social nessuno lo dimentica, e nei giorni scorsi su X è spuntato un video di un suo vecchio duello dentro una pista. Qualcosa di davvero clamoroso.

Riecco Zanardi, il video è clamoroso

Una gara, quella della Indy Car, datata 2001, Quindi oltre vent’anni fa. Zanardi lottava per una posizione con Michael Andretti, con quest’ultimo che qualche giro dopo questa spettacolare lotta avrebbe avuto un guasto al motore. Un video d’epoca, di quelli che fa sempre piacere rivedere, di quelli che fanno venire in mente i ricordi. Soprattutto per quelle persone cresciute con il mito del pilota di Formula Uno, che proprio in un incidente dentro una vettura ha subito un incidente nel quale ha perso l’uso di entrambe le gambe, amputate. Poi è diventato un campionissimo dei giochi paralimpici. E per tutti voi ecco il video.

https://x.com/champwebdotnet/status/1807761069894688937