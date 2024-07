Camila Giorgi, Wimbledon allo specchio: il selfie fa impazzire i tifosi

Camila Giorgi rivanga i bei tempi andati e strizza l’occhio ai tifosi: il riflesso parla chiaro, Wimbledon nel cuore.

Dire che abbia cambiato vita sarebbe estremamente riduttivo. Niente è più uguale a prima nella sua quotidianità, in precedenza scandita da tornei ed allenamenti, trasferte e conferenze stampe. Eppure, Camila Giorgi non ha mai dato, fino a questo momento, l’impressione di essersi pentita della decisione presa.

Una decisione che di certo non è stata improvvisa, ma che è maturata nel tempo e sulla quale avranno inciso, di sicuro, un bel po’ di fattori. Primo fra tutti, presumono i fan, proprio la voglia di cambiare e di liberarsi da tutti quegli impegni sportivi che non le permettevano, chiaramente, di dedicarsi alle altre sue passioni. Adesso di tempo per farlo ne ha in abbondanza, però, ed è proprio in queste altre passioni, almeno così si evince dai social, che si è tuffata a capofitto.

Nelle scorse settimane l’abbiamo vista dividersi tra gli shooting più disparati al di là dell’Oceano. Ha sempre amato la moda e sapevamo che sarebbe andata a parare lì, nel momento in cui avesse deciso di appendere la racchetta al chiodo. Previsione che puntualmente si è avverata. Dopo la trasferta nel Paese a stelle e strisce, però, la bella Camila è tornata a casa.

Camila Giorgi, nostalgia canaglia: voglia di Wimbledon?

Nei giorni scorsi è stata a Roma, poi in Toscana. Mai era stata a queste latitudini nei mesi di giugno e luglio, impegnata com’è sempre stata nel terzo Slam stagionale e negli appuntamenti sull’erba che precedono il Major britannico.

Un po’ di nostalgia deve però averla provata, la Giorgi, tanto è vero che, nel giorno in cui Wimbledon è iniziato, lei ha osservato l’ “etichetta” in vigore all’All England Club. In Church Road, si sa, il solo colore ammesso è il bianco, bianco come l’abitino di pizzo e cotone che la splendida ex tennista indossa nel selfie che ha affidato ai social nella mattinata di lunedì.

Sembra la Camila dei vecchi tempi, se non fosse che non è in tenuta da campo, ma in versione “vacanziera”. E dobbiamo ancora abituarci, forse, all’idea che non la vedremo mai più con indosso i suoi completi da gara, che tante emozioni hanno regalato ai tifosi nel corso degli anni in cui ha tentato di brillare nel circuito Wta.