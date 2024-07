La Juve cambia tutto, che mazzata: colpaccio dai nerazzurri

La Juventus cambia tutto: strategia ribaltata dopo l’uscita del dirigente che di fatto ha chiuso la questione. Colpaccio dai nerazzurri

La Juventus ha sognato Calafiori. Ma il Bologna, forse risentito dal pressing per Thiago Motta che ha lasciato il club per trasferirsi a Torino, ha alzato un muro nei confronti di Giuntoli. Sartori lo ha detto chiaramente in una delle ultime uscite pubbliche, e adesso il difensore della nazionale è destinato all’estero.

Chelsea, Manchester United e Arsenal ci pensano in Premier League, mentre il Real Madrid, a quanto pare, sta anch’esso cercando di capire se ci sono i margini per l’operazione. Sarà quel che sarà, la certezza al momento è che Calafiori non andrà a Torino, a meno che il giocatore non s’impunti e allora tutto nel corso delle prossime settimane potrebbe cambiare. Senza dimenticare, infine, che il Bologna vorrebbe anche trattenerlo, ma sarà un’impresa durissima. Quindi? Quindi la Juve potrebbe cambiare strategia. E, il consiglio di mercato, lo dà Graziano Carugo Campi.

Calciomercato Juventus, la situazione dei bianconeri

Messo a posto il centrocampo con gli arrivi di Douglas Luiz – ufficiale – e di Thuram (tutto fatto), adesso i pensieri di Giuntoli si potrebbero spostare verso un esterno difensivo. Ecco quindi il pensiero di Campi, che invita il dirigente che sta rivoluzionando i bianconeri a cambiare totalmente obiettivo e andare all’assalto dei nerazzurri.

“Dopo le parole di Sartori (ma anche prima) è partita la caccia all’alternativa di Calafiori. Tutto sommato però credo che Danilo, Huijsen e Djalo possano alternarsi accanto a Bremer. Cercherei un terzino sinistro, perché Cambiaso lo vedo meglio a destra. Ruggeri dell’Atalanta”. Insomma, un vero e proprio cambio di rotta per i bianconeri che secondo l’opinione di Campi dovrebbero andare a prendere l’esterno dell’Atalanta, che ha disputato una stagione straordinaria con Gasperini in panchina. Uno dei protagonisti della clamorosa cavalcata in Europa League e che ha permesso alla Dea di conquistare, anche, la qualificazione alla prossima Champions.