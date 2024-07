Darderi-Musetti, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Darderi-Musetti è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Quello tra Sinner e Berrettini non è l’unico derby azzurro a Wimbledon. Nel secondo turno si sfideranno anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi e l’aspetto positivo della faccenda è che, pure nella parte bassa del tabellone, ci sarà almeno un nostro portacolori al terzo turno (in attesa di conoscere la sorte di Cobolli).

Il tennista carrarino, attualmente 25esimo al mondo, bisserebbe il risultato dello scorso anno, quando venne eliminato dal polacco Hurkacz. L’oriundo, invece, ha appena imparato a conoscere i prati inglesi. La prima partita sull’erba, infatti, Darderi l’ha vinta solamente una settimana fa nel torneo di Maiorca, battendo in due set lo spagnolo Martinez al primo turno, per poi arrendersi nel secondo all’austriaco Ofner.

Il nativo di Villa Gesell, naturalizzato italiano, ha tuttavia dimostrato di poter fare bene anche su superifici a lui ancora non proprio congeniali, dal momento che fino alla scorsa stagione, quando frequentava il circuito Challenger, giocava quasi esclusivamente sulla terra rossa. Non era scontato, dunque, prevalere su un giocatore che invece i prati li conosce a menadito come l’inglese Choinski, superato due giorni fa in 5 set (e un’interruzione per pioggia). Ne ha concesso solo uno invece Musetti al francese Lestienne (6-4 6-7 6-2 6-2), proseguendo così la sua luna di miele con l’erba dopo la finale giocata due settimane fa al Queen’s.

Il match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti sarà trasmesso giovedì 4 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 12:00.

Il pronostico

L’unico precedente tra i due risale allo scorso maggio, nel torneo Challenger di Torino. Musetti, sulla superficie preferita da entrambi, ha avuto la meglio in due set (7-5 7-6). Darderi ha servito benissimo contro Choinski e di questo il carrarino dovrà tenerne conto ma la maggiore esperienza sull’erba gli consentirà verosimilmente di portare a casa il match. I game complessivi potrebbero essere almeno 39.