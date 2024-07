Argentina-Ecuador, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Argentina-Ecuador è una partita valida per i quarti di finale della Coppa America e si gioca venerdì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Trascinata dai gol di un implacabile Lautaro Martinez – quattro in 3 partite per il centravanti dell’Inter, capace di rubare la scena a Leo Messi – l’Argentina è approdata ai quarti di finale della Coppa America 2024 senza correre troppi rischi. I campioni in carica hanno vinto tutte e tre le gare della fase a gironi e l’hanno fatto con dei numeri eccezionali, che attestano la loro incontrastata superiorità: 5 gol segnati e neppure uno subito.

È il preludio al bis, visto che – Colombia a parte – nessuno ha convinto come l’Albiceleste finora? Vedremo. Di certo il coefficiente di difficoltà nel gruppo A – oltre alla matricola Canada figuravano anche Perù e Cile, entrambi molto lontani dai fasti del passato – era molto basso e bisogna aspettare test più probanti per capire se la selezione di Lionel Scaloni sia entrata in modalità “Qatar 2022” e sia pronta per aggiungere un altro trofeo in bacheca. Fatto sta che il 2-0 rifilato ai peruviani sabato scorso è stato l’ottavo successo consecutivo per Messi e compagni: dalla clamorosa sconfitta nella prima partita del Mondiale qatariota con l’Arabia Saudita l’Argentina ha rimediato un solo k.o., lo scorso novembre con l’Uruguay. L’avversario dei campioni del mondo nei quarti è l’Ecuador, arrivato a sorpresa secondo dietro al sorprendente Venezuela nel gruppo B.

La Tricolor, dopo la partenza ad handicap con i venezuelani – match “deciso” dall’espulsione di Enner Valencia dopo i primi minuti di gioco – ha battuto 3-1 la Giamaica e pareggiato 0-0 con il Messico.

Quattro punti, insomma, sono bastati per superare il girone e per continuare a sognare quella semifinale che manca dal 1993. La sensazione è che l’Ecuador abbia fatto il minimo indispensabile e non è stato esente da critiche l’allenatore spagnolo Felix Sanchez Bas, reo di aver reso più “vulnerabile” la fase difensiva (20 sono i tiri che ha subito nella partita contro il Messico) con il suo gioco incentrato sul possesso. Il commissario tecnico della Tricolor non dovrebbe cambiare molto rispetto a sabato scorso, mentre Scaloni è alle prese con il dubbio Messi. La Pulce ha saltato la gara con il Perù e potrebbe non scendere in campo.

Il pronostico

L’Ecuador ha perso sei volte con l’Argentina negli ultimi sette precedenti e non la batte dal 2015. Messi o non Messi, è difficile immaginare un risultato diverso che non sia la vittoria dell’Albiceleste. La selezione di Scaloni dovrebbe riuscire a tenere nuovamente la porta inviolata contro un Ecuador che finora non ha mai convinto.

Le probabili formazioni di Argentina-Ecuador

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

ECUADOR (4-2-3-1): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapie; Franco, M. Caicedo; Yeboah, Paez, Sarmiento; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

