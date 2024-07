Berrettini ha sconvolto tutti: botta e risposta clamoroso

Berrettini ha sconvolto tutti: il botta e risposta con un’icona dello sport inglese è clamoroso. Qualcosa che ha mandato in delirio i fan

Matteo Berrettini nel 2021 è arrivato in finale a Wimbledon. E bisogna dirlo chiaramente, è stato anche merito suo se l’Italia si è svegliata dal torpore che ha accompagnato questo sport negli ultimi anni quando in casa non avevamo nemmeno un campione al quali affidarci. Quell’anno, quella magica giornata d’estate, nonostante la sconfitta, è stata particolare, perché poi la sera gli azzurri di Mancini hanno vinto l’Europeo e Matteo era presente.

Ha perso contro Djokovic, ricordiamo. Ha perso contro quello che ha fatto la storia di questo sport. Matteo è tornato in Inghilterra e ha superato, come sappiamo tutti, il primo turno. Ma dopo la giornata è successo qualcosa di clamoroso. Un botta e risposta social con un’icona, e non solo, dello sport inglese.

Berrettini e l’incontro con Beckham

A Londra, a gustarsi il torneo, c’era anche David Beckham, un campionissimo del calcio, stile sempre perfetto, che ha assistito alla partita di Carlos Alcaraz, colui che nei prossimi anni cercherà di contendere lo scettro a Sinner come numero uno del mondo. Insieme alla mamma Sandra, l’ex capitano della nazionale inglese è stato protagonista sugli spalti come spesso accaduto durante la storia dello Slam londinese.

Beckham, inoltre, ha anche avuto modo di incontrare Matteo Berrettini nelle sale dell’All England Club. “Che bello vederti”, ha scritto il l’inglese in una storia pubblicata su Instagram. “Il piacere è tutto mio”, la risposta del romano. Insomma, due atleti, bellissimi e nessuno può dire il contrario, che si conoscono e che si stimano. Un incontro che ha mandato in visibilio sui social tutti i tifosi di Matteo, che non si aspettavano senza dubbio di leggere proprio una riga di Beckham nei confronti del proprio beniamino.