Argentina-Ecuador: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Argentina-Ecuador, iniziano i quarti di finale in Coppa America: i primi a scendere in campo sono i campioni in carica di Scaloni.

Terminata la fase a gironi, la quarantottesima edizione della Coppa America si prepara ad entrare nel vivo con i quarti di finale. I primi a scendere in campo dopo due giorni di pausa sono i campioni in carica dell’Argentina, pronti a sfidare l’Ecuador. L’Albiceleste ha chiuso a punteggio pieno il proprio gruppo, in cui c’erano anche Canada, Cile e Perù: nessuna è stata in grado di creare grattacapi a Messi e compagni, che oltre ad allungare la striscia di vittorie – 8 di fila, se comprendiamo pure le amichevoli – hanno collezionato ben 3 clean sheet consecutivi, riuscendo a tenere sempre la porta inviolata.

Lautaro Martinez, con 4 gol realizzati in tre partite, ha rubato la scena a Messi, peraltro assente per infortunio nell’ultimo match con il Perù: l’otto volte Pallone d’oro dovrebbe recuperare per la sfida con la Tricolor ma i dubbi sulla sua presenza permangono. L’Ecuador è arrivato soltanto secondo nel gruppo A dietro al Venezuela, che all’esordio l’ha battuto in rimonta sfruttando la superiorità numerica (espulso Valencia dopo soli 20 minuti di gioco). Decisivi, poi, la vittoria con la Giamaica fanalino di coda ma soprattutto il prezioso pareggio a reti bianche con il Messico nello scontro diretto dell’ultima giornata. Ecuador e Argentina si sono affrontati 16 volte nelle varie edizioni della Coppa America: la Tricolor sta ancora inseguendo il primo successo sull’Albiceleste (11 vittorie Argentina e 5 pareggi) in questa competizione.

Argentina-Ecuador, Lautaro Martinez è implacabile

Il grande protagonista della fase a gironi dell’Argentina è stato indubbiamente Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha dimostrato di essere in forma smagliante e, come al solito, implacabile sottoporta. Con un Messi a mezzo servizio, puntiamo su di lui come possibile marcatore della sfida.

Oltre a Lautaro, è finito nel tabellino dei marcatori anche Julian Alvarez. Il giocatore del Manchester City è un altro a cui Scaloni non vuole e non può assolutamente rinunciare e nel match di Houston dovrebbe far registrare almeno due tiri in porta. Occhio anche al centrocampista Alexis Mac Allister, sempre pericoloso con le sue continue incursioni in area di rigore: l’ex Brighton la porta la vede eccome e da lui ci aspettiamo almeno due tiri totali (potrebbe collezionare anche un giallo, vista l’irruenza nei contrasti). Uno dei maggiori pericoli per la difesa argentina sarà quasi certamente il 17enne Kendry Paez, fino a questo momento il più vivace fra gli ecuadoregni. Il giovane dell’Independiente del Valle, oltre a recuperare 19 palloni, è stato il secondo miglior tiratore (10 tiri) dopo Rondon. Potrebbe dire la sua anche Valencia, sempre ispirato quando veste la maglia della Tricolor: il 34enne impegnerà il “Dibu” Martinez almeno in un’occasione. Due possibili ammoniti nell’Ecuador sono infine Moises Caicedo e Preciado.

