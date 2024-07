Spagna-Germania, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Germania è una partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

I quarti di finale di Euro 2024 iniziano con la sfida più attesa, quella che in tanti reputano una sorta di finale anticipata per ciò che le due selezioni hanno fatto vedere in campo finora. Tra le big, infatti, Spagna e Germania sono senza alcun dubbio quelle che hanno convinto di più, sotto un po’ tutti i punti di vista. Gioco, atteggiamento, atletismo, affiatamento e coesione del gruppo, equilibrio tra entrambe le fasi.

Sia Roja che Mannschaft – 6 Europei in bacheca in due, nessuna ne ha vinti di più – attendono però il responso del primo vero test, che sia per gli uomini di Luis De La Fuente che per quelli di Julian Nagelsmann sarà il proprio il match della MHP Arena di Stoccarda. La Spagna era capitata in uno dei gironi sulla carta più difficili ma Croazia e Italia – battute tutte e due in maniera netta – alla fine si sono rivelate poca cosa.

Ancora meno attendibile l’ottavo di finale con la Georgia, travolta 4-1 domenica scorsa: passata casualmente in svantaggio a causa di uno sfortunato autogol di Le Normand (unica rete subita fino a questo momento in 4 partite), la Roja si è successivamente scatenata, trascinata dalle magie dei suoi due giovani talenti, Nico Williams e Yamal, imprendibili sulle fasce. La Germania padrona di casa, invece, era partita a razzo con il roboante 5-1 rifilato nella gara inaugurale alla Scozia, poi però il livello delle prestazioni è leggermente calato. Dopo il comodo 2-0 all’Ungheria, Neuer e compagni hanno rischiato grosso con la Svizzera (1-1) a qualificazione già acquisita – pareggio di Fullkrug nel recupero – e non è stato facile neppure domare una vivace Danimarca negli ottavi. Il 2-0 finale non rende merito alla prova dei danesi: sugli scudi il solito Musiala, momentaneo capocannoniere della Mannschaft con 3 gol all’attivo.

Le ultime notizie sulle formazioni

De La Fuente non sembra avere dubbi di alcun tipo per quanto concerne la formazione da mandare in campo contro la Germania. Il commissario tecnico della Roja riproporrà il 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime quattro gare: asse portante l’ineffabile Rodri a centrocampo, supportato dai validissimi Pedri e Fabian Ruiz nel ruolo di mezzali; in attacco Morata prima punta e i giovani terribili Yamal e Williams ai suoi lati. Invariato pure il quartetto difensivo, composto da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella.

I giovani terribili non mancano neppure nella Germania: Nagelsmann, dopo averlo fatto partire dalla panchina contro la Danimarca, darà di nuovo fiducia al talentino Wirtz, che con l’altro 2003 Musiala forma una coppia da paura. In attacco Havertz ancora favorito su Fullkrug, mentre in difesa oltre al ritorno di Tah – il difensore del Bayer Leverkusen ha scontato la giornata di squalifica – Raum dovrebbe vincere il duello con Mittelstadt.

Come vedere Spagna-Germania in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna e Germania è in programma venerdì alle 18:00 alla MHP Arena di Stoccarda. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Germania su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si ripropone una classica del calcio internazionale, che è anche la rivincita della finale di Euro 2008, vinta dalla Roja con un gol di Fernando Torres. Negli ultimi quattro precedenti si contano due vittorie della Spagna – compreso il 6-0 in Nations League nel 2020 – e 2 pareggi. La Germania non ha la meglio sugli spagnoli dal 2014 (era un’amichevole). Per quanto riguarda il pronostico, non è affatto semplice sbilanciarsi sul risultato.

Equilibrio quasi totale anche nelle quote, essendo le uniche big che hanno davvero convinto tra fase a gironi e ottavi. I presupposti per una gara spettacolare e ad alta intensità, vista la qualità degli interpreti in campo, però sembrano esserci tutti. Probabile che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione e non è da escludere che il match si possa protrarre fino ai tempi supplementari. In ottica qualificazione leggerissima preferenza per la Germania, che può contare sul non banale vantaggio del fattore campo.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Le probabili formazioni di Spagna-Germania

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

