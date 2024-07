I pronostici di giovedì 4 luglio: Wimbledon ancora protagonista

I pronostici di giovedì 4 luglio, riflettori puntati su Wimbledon: in campo tra gli altri Hurkacz, Norrie e Novak Djokovic.

Come nel pronostico centrato ieri nell’incontro tra Sinner e Berrettini, oggi a Wimbledon si affrontano due tennisti molto abili al servizio, vale a dire Hubert Hurkacz e Arthur Fils. Hurkacz in particolare ha disputato il tie break al primo set in sei delle sue ultime sette partite giocate su erba. L’incontro sarà molto equilibrato e non è da escludere un primo set deciso al tie break.

Adam Walton ha un’occasione d’oro per arrivare per la prima volta al terzo turno di questo torneo, battendo il “terraiolo” Comesana: la sua maggiore versatilità e adattabilità all’erba lo rende favorito per l’incontro. Vittoria probabile anche per Draper, in gran forma, nel derby con Norrie.

Altri pronostici sul tennis

Quattro incontri nel tabellone femminile abbastanza equilibrati che potrebbero andare per le lunghe sono Kalinskaya-Bouzkova, Boulter-Dart, Osorio-Haddad Maia e Wozniacki-Fernandez.

Occhio poi alla possibile sorpresa Etcheverry: sì, è un tennista che dà il meglio su terra, ma la classifica Atp conferma la sua maggiore qualità complessiva: se Popyrin non riuscirà a mantenere alta la percentuale di “prime” (cosa non rara), potrebbe approfittarne.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 10,5 games nel primo set in Hurkacz, Hubert-Fils, Arthur, Wimbledon, ore 13:30

Vincenti

Musetti (in Darderi, Luciano-Musetti, Lorenzo, Wimbledon, ore 14:35)

(in Darderi, Luciano-Musetti, Lorenzo, Wimbledon, ore 14:35) Draper (in Draper, Jack-Norrie, Cameron, Wimbledon, ore 15:15)

(in Draper, Jack-Norrie, Cameron, Wimbledon, ore 15:15) Walton (in Comesana, Francisco-Walton, Adam, Wimbledon, ore 12:00)

(in Comesana, Francisco-Walton, Adam, Wimbledon, ore 12:00) Kostyuk (in Kostyuk, Marta-Saville, Daria, Wimbledon, ore 12:00)

OVER 19,5 GAMES

Kalinskaya, Anna-Bouzkova, Marie , Wimbledon, ore 14:30

, Wimbledon, ore 14:30 Boulter, Katie-Dart, Harriet , Wimbledon, ore 14:00

, Wimbledon, ore 14:00 Osorio, Camila-Haddad Maia, Beatriz , Wimbledon, ore 13:15

, Wimbledon, ore 13:15 Wozniacki C.-Fernandez, Leylah Annie, Wimbledon, ore 17:30

Il “clamoroso”

• Etcheverry vincente e over 41,5 games in Etcheverry, Tomas Martin-Popyrin, Alexei, Wimbledon, ore 13:20