I pronostici di giovedì 10 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 10 aprile: si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League, in campo Lazio e Fiorentina

Si gioca stasera l’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League, competizioni che vedono ancora in corsa due squadre italiane: dopo l’eliminazione della Roma restano soltanto Lazio e Fiorentina, che possono giocarsela fino in fondo. La squadra di Baroni in questi quarti di finale ha di fronte un’avversaria non certo insormontabile, il Bodo Glimt, a patto di limitare i danni nella partita d’andata.

Sono infatti impressionanti i numeri fatti registrare nelle gare casalinghe, dove il Bodo “sfrutta” le peculiarità del campo sintetico: 5 vittorie su 6 davanti al proprio pubblico e 3 o più gol segnati in quattro occasioni (24 in totale, nessuno ne ha segnati di più) in questa edizione di Europa League. Anche la Roma venne battuta in due occasioni in trasferta (una volta addirittura col risultato di 6-1): la Lazio dovrà fare attenzione ma ha le carte in regola per segnare almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

La Fiorentina va a caccia di quella che sarebbe la sua terza finale consecutiva di Conference League, una coppa che nelle ultime due stagioni è sfuggita sempre sul più bello alla Viola, sconfitta in finale prima dal West Ham e poi dall’Olympiacos. La strada verso la finale è in discesa visto che se la vedrà con il modesto Celje, arrivato agli spareggi con appena 7 punti nel girone. Nella fase ad eliminazione diretta, però, da sfavorita ha fatto fuori prima l’APOEL Nicosia e successivamente il Lugano, piegato ai calci di rigore al termine di una gara folle, finita 5-4 per i ticinesi. I Viola possono chiudere la pratica già in questa partita di andata.

In Conference League vittorie in arrivo anche per Betis e Chelsea, maggiore equilibrio nelle altre sfide di Europa League che però promettono un alto numero di gol: Lione-Manchester United, Rangers-Athletic Bilbao e Tottenham-Eintracht Francoforte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Bodo Glimt-Lazio, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Chelsea (in Legia Varsavia-Chelsea, Conference League , ore 18:45)

(in Legia Varsavia-Chelsea, Conference League ore 18:45) Lione o pareggio (in Lione-Manchester United, Europa League , ore 21:00)

(in Lione-Manchester United, Europa League ore 21:00) Real Betis (in Real Betis-Bialystok, Conference League , ore 21:00)

(in Real Betis-Bialystok, , ore 21:00) Fiorentina (in Celje-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Eintracht Francoforte , Europa League , ore 21:00

, , ore 21:00 Real Betis-Bialystok , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Celje-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo Glimt-Lazio , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Lione-Manchester United , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Rangers-Athletic Bilbao, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.01 GOLDBET ; 15.51 SNAI; 16.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Tottenham-Eintracht Francoforte, Europa League, ore 21:00