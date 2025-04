Sinner cambia versione: l’annuncio ufficiale spaventa i tifosi

Jannik Sinner, impossibile trovare la quadra: anche senza giocare, il numero 1 del mondo continua a dividere il popolo del tennis e gli addetti ai lavori.

L’atmosfera del Foro Italico, il boato con il quale senza dubbio il pubblico lo accoglierà al suo ritorno ufficiale in campo. Sarà un maggio pieno zeppo di emozioni quello che Jannik Sinner si appresta a vivere. Tanto più che, per allora, si sarà finalmente lasciato alle spalle la pressione e la sofferenza che il caso Clostebol, inevitabilmente, gli ha lasciato addosso.

Novanta lunghissimi giorni senza tennis che in qualche modo – non potrebbe essere altrimenti – incideranno sulla carriera del numero 1 del mondo. C’è chi pensa che dopo la squalifica non sarà mai più il campione che è stato fino allo scorso mese di gennaio. E poi c’è chi, invece, confida in quel vecchio adagio secondo il quale se una cosa non uccide, fortifica. Ci sono pareri contrastanti, in merito, e anche gli addetti ai lavori, per la verità, sembrerebbero non avere le idee chiare a proposito di questo argomento.

L’ex tennista Luca Bottazzi, oggi docente universitario, scrittore e coach, ha annunciato ufficialmente che, a suo avviso, il campione altoatesino non sarà mai più quello di una volta. “Credo – ha detto a margine dell’evento Tennis. Una storia di arte e di scienza – che Sinner non tornerà più come prima: o tornerà molto più forte e rischierà di vincere Parigi, oppure rientrerà indebolito, cioè avrà perso il filo del discorso, sarà più stonato e avrà bisogno di partite per ritornare quello di prima. Non avremo la versione di prima: la avremo o peggiorata o nettamente migliorata.

Tutti in disaccordo su Sinner: ecco perché

Di tutt’altro avviso sembrerebbe essere, invece, il coach di Naomi Osaka, ovvero Patrick Mouratoglou. Lui di campioni se ne intende, avendone affiancato ben più di uno nel corso della sua mirabolante carriera, per cui anche lui si è espresso in merito agli scenari futuri e al nuovo corso di Jannik Sinner.

Ne ha parlato con il Corriere dello Sport e questo è il suo pensiero: “Jannik non sarà condizionato da questi tre mesi – ha detto – Abbiamo visto cosa ha dovuto affrontare e, nel frattempo, quanto è riuscito a vincere. Ha un mindset da numero 1: era il più forte tre mesi fa e lo sarà anche al suo ritorno. In questo periodo, gli altri non avevano solo l’occasione di fare punti, ma anche quella di vincere tornei e accumulare fiducia per affrontarlo con più determinazione. Eppure, non ci sono riusciti”.

Il riferimento è a Sascha Zverev e a Carlos Alcaraz, che approfittando della loro posizione in classifica e dell’assenza del re del ranking avrebbero potuto tranquillamente cercare il sorpasso. Non ce l’hanno fatta, il che non fa che confermare che, ora come ora, non c’è nessuno al livello del fenomeno altoatesino.