Fucsovics-Berrettini, primo turno con trappola al Roland Garros

Fucsovics-Berrettini, esordio con tante incognite a Parigi: i testa a testa, le ultime prestazioni e l’analisi della sfida d’esordio allo Slam d’Oltralpe.

Agli Internazionali d’Italia non è riuscito ad andare al di là del primo turno, ma ogni torneo, si sa, è una storia a sé stante. Parigi non è Roma e il Roland Garros è un mondo a parte, ragion per cui potrebbe teoricamente succedere di tutto, sulla terra rossa della capitale d’Oltralpe. Perfino che Matteo Berrettini, finalmente, rifiorisca. Il sorteggio del primo turno gli ha messo di fronte un avversario fisico quanto lui, a garanzia di un incrocio che richiederà sin da subito una buona dose di fatica. Ai piedi della Tour Eiffel affronterà la prossima settimana Marton Fucsovics, in un debutto che le lavagne dei bookmaker leggono in modo abbastanza netto, al di là dei segnali non troppo incoraggianti giunti dal romano nelle ultime settimane.

Il ruolo di favorito per il passaggio del turno tocca proprio al campione romano, grazie a un potenziale tecnico, a un bagaglio di esperienze e a picchi di gioco che restano comunque superiori, nel bene e nel male, a quelli dell’avversario. A supportare questa teoria ci sono anche i precedenti storici, che vedono l’italiano in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti nel circuito maggiore: nel 2024 si sono affrontati 2 volte, prima a Wimbledon e poi a Vienna, e in entrambe le circostanze è stato Matteo a farla franca.

Fucsovics ha sempre fatto molta fatica a contenere l’esplosività del servizio e del diritto del romano, subendo il gioco nei momenti di massima pressione, per cui la speranza è che, nel frattempo, non abbia imparato a farlo. L’ungherese, dal canto suo, incarna alla perfezione l’identikit del giocatore solido e fastidioso da incontrare all’esordio, benché quella in corso non sia di certo una delle sue migliori stagioni. Abituato a non regalare nulla nei palcoscenici su cui si gioca al meglio dei 5 set, prevediamo che con la sua regolarità costringa Matteo a scambi prolungati, trasformando ben presto la partita in un braccio di ferro dove la pazienza sarà fondamentale.

Fucsovics-Berrettini: il pronostico

I pronostici pendono dalla parte del tennista romano, ma sulle previsioni non possono non pesare le incognite legate al suo attuale ritmo partita sulla terra battuta. Alla luce di ciò, il testa a testa Fucsovics-Berrettini ha tutte le carte in regola per trasformarsi in una battaglia che probabilmente si protrarrà più a lungo del dovuto e che si concluderà in non meno di 36 game. L’ungherese possiede verosimilmente le armi per allungare i parziali o strappare almeno un set a questo Berrettini, ancora a caccia della sua miglior condizione.