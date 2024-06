Ottavi di finale Euro 2024: i pronostici sul passaggio del turno

Prendono il via sabato 29 giugno alle 18:00 gli ottavi di finale di Euro 2024: ecco tutti i pronostici sul passaggio del turno.

Gli Europei 2024 finora non hanno regalato un grande spettacolo. Molte partite sono state brutte da vedere e le nazionali che hanno impressionato per tecnica e organizzazione di gioco si contano sulle dita di una mano. La migliore è stata la Spagna, che ha travolto la Croazia 3-0 e ha poi dominato contro l’Italia, pur vincendo solo con un autogol.

L’ultima partita contro l’Albania non è da prendere in considerazione perché giocata con le seconde linee, e l’ha vinta comunque. Per quanto visto finora la Spagna è la favorita numero uno per la vittoria finale. Se n’è accorto pure il super computer di Opta, la più famosa società al mondo di di elaborazione dati sportivi. Il modello previsionale matematico creato da Opta tiene conto di molteplici variabili, tra cui: punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare, serie storiche di risultati, precedenti, indici di rendimento tramite X goals (gol potenziali) e tanto altro ancora.

La vittoria finale della Spagna a inizio torneo aveva una probabilità del 9,6% aumentata ora al 17,2%. La principale favorita per il trionfo secondo Opta resta però l’Inghilterra, che pur avendo deluso sul piano del gioco ha un percorso più agevole delle altre big: è l’unica tra le prime cinque candidate al titolo a trovarsi sulla parte destra del tabellone.

La finale più probabile: lo dice pure il super computer di Opta

In sostanza la finale più probabile, secondo Il Veggente che è d’accordo con quanto pronosticato dal super computer di Opta, è Spagna-Inghilterra. Occhio però alla Germania padrona di casa, che ha tradizione e il fattore campo dalla sua.

Per quanto riguarda i passaggi del turno dagli ottavi ai quarti di finale, non dovrebbe avere problemi oltre alle già citate Spagna, Germania e Inghilterra, anche il Portogallo. L’Olanda è favorita sulla Romania anche se non è detto che sarà una passeggiata.

Gli ottavi di finale più in bilico sono Francia-Belgio, Svizzera-Italia e Austria-Turchia. La Francia finora ha deluso, ma nel complesso ha più freccie al proprio arco rispetto al Belgio che appare troppo lento in difesa. L’Italia si affida a Donnarumma e alla cronica mancanza di un “9” della Svizzera, mentre il passaggio del turno su cui il Veggente ha più dubbi oltre a quello azzurro riguarda Turchia-Austria.

Montella dovrà fare a meno di Calhanoglu squalificato, e gli austriaci seppur meno talentuosi (vedi alle voci Arda Guler e Kenan Yildiz) hanno messo in mostra grande organizzazione a livello tattico, facendo soffrire la Francia e battendo l’Olanda.

Pronostici passaggio del turno

GERMANIA in Germania-Danimarca

in Germania-Danimarca INGHILTERRA in Inghilterra-Slovacchia

in Inghilterra-Slovacchia SPAGNA in Spagna-Georgia

in Spagna-Georgia FRANCIA in Francia-Belgio

in Francia-Belgio PORTOGALLO in Portogallo-Slovenia

in Portogallo-Slovenia OLANDA in Romania-Olanda

