Germania-Danimarca, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Germania-Danimarca è una partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il pareggio raggiunto solamente in pieno recupero nella terza ed ultima giornata della fase a gironi ha gettato qualche ombra sulla Germania padrona di casa, che nelle prime due partite di Euro 2024 aveva invece ricevuto quasi solo applausi. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno rischiato di non vincere il proprio girone dopo le roboanti e nette vittorie contro Scozia (5-1) e Ungheria (2-0) e, se non fosse stato per la rete realizzata dal centravanti di riserva Fullkrug al 92′, la Svizzera avrebbe operato il sorpasso all’ultima curva.

Gli elvetici hanno reso visibili quei difetti che nei due match precedenti erano rimasti nascosti. E di cui l’ex allenatore del Bayern Monaco dovrà in qualche modo tenere conto in vista dei prossimi impegni della Mannschaft nell’Europeo casalingo. La conquista del primo posto, infatti, ha paradossalmente catapultato la Germania nella parte di tabellone più difficile, in cui sono capitate quasi tutte le big: ai quarti, ad esempio, si profila un avvincente scontro con la Spagna, finora quella che ha convinto di più nonché l’unica a chiudere il girone a punteggio pieno. Prima, però, bisognerà archiviare la pratica Danimarca, l’avversario di Neuer e compagni negli ottavi di finale. Gli scandinavi sono passati come secondi nel gruppo C, quello in cui c’era anche l’Inghilterra, e l’hanno fatto senza ottenere neppure un successo. Solo pareggi per gli uomini di Kasper Hjulmand, che dopo i due 1-1 con gli inglesi e la Slovenia, hanno impattato anche contro la Serbia (0-0). La Danimarca, che punta a ripetere l’exploit di tre anni fa quando si spinse in semifinale, ha confermato di essere una squadra molto solida, atleticamente in gran forma e tutt’altro che facile da affrontare.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nagelsmann ha schierato la stessa formazione nelle tre partite del girone ma contro la Danimarca almeno un cambiamento dovrà farlo. In difesa, infatti, mancherà il prezioso Tah, squalificato per somma di gialli. Il sostituto del centrale del Bayer Leverkusen dovrebbe essere Schlotterbeck ma destano preoccupazioni pure le condizioni di Rudiger, alle prese con un problema al ginocchio. Dalla metà campo in su non ci saranno grosse novità, con Havertz ancora una volta preferito a Fullkrug.

Dall’altro lato, il selezionatore danese Hjulmand dovrà fare a meno del suo omonimo, anche lui squalificato. Si tratta di un’assenza non banale, visto che l’ex Lecce è stato uno dei migliori in assoluto (segnando anche un gol) nella fase a gruppi. In due si contendono il posto di Hjulmand, con Delaney che dovrebbe spuntarla su Jensen e Norgaard. Per il resto, Wind continuerà ad affiancare l’ex atalantino Hojlund in attacco, con capitan Eriksen alle loro spalle. Sulle fasce, infine, agiranno Bah e Maehle.

Come vedere Germania-Danimarca in diretta tv e streaming

La sfida tra Germania e Danimarca è in programma sabato alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le incognite riguardano prevalentemente la tenuta difensiva della Germania, priva di un titolare come Tah ed alle prese con i guai fisici dell’acciaccato Rudiger. La Danimarca molto probabilmente si farà valere e renderà le cose difficili ai tedeschi, come ha fatto del resto contro l’Inghilterra nella fase a gironi ma il problema principale della rappresentativa di Hjulmand rimane un attacco che difetta di qualità e che continua ad essere troppo poco incisivo. Ipotizziamo un successo di misura da parte della Germania al termine di una gara che si preannuncia più tirata del previsto. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.65 su Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Germania-Danimarca

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind.

La Germania riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI