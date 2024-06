Germania-Danimarca: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Germania-Danimarca, la Mannschaft di Julian Nagelsmann dovrà vedersela con gli ostici danesi. Ecco chi potrebbe decidere la sfida.

Il secondo ottavo di finale di Euro 2024 è in programma al Signal Iduna Park di Dortmund, dove si sfideranno i padroni di casa della Germania e la Danimarca. La prestazione non particolarmente esaltante offerta domenica scorsa contro la Svizzera nella terza giornata della fase a gironi non ha disperso l’entusiasmo che si respira attorno alla Mannschaft di Julian Nagelsmann, capace di blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo grazie ai due netti successi contro Scozia (5-1) e Ungheria (2-0).

Nella sfida di Francoforte coi rossocrociati, Neuer e compagni sono stati meno incisivi del solito, forse per via del fatto che sentivano di avere già la qualificazione in tasca. Ed hanno rischiato di non vincere il raggruppamento e farsi scavalcare dagli uomini di Murat Yakin, riacciuffati nei minuti di recupero da un gol di Fullkrug. Se la Germania fosse arrivata seconda, tuttavia, non sarebbe stato un disastro. Pur arrivando davanti a tutti nel gruppo A, la Mannschaft si è ritrovata nella parte di tabellone dove ci sono quasi tutte le più forti, a cominciare dalla Spagna per finire alla Francia (manca solo l’Inghilterra). Quella con la Danimarca sarà inevitabilmente un’altra prova del nove per una selezione che ogni tanto tende a smarrirsi. Gli scandinavi non avranno nulla da perdere e faranno affidamento sulla loro solidità. Nel gruppo C, chiuso al secondo posto dietro agli inglesi, hanno ottenuto ben tre pareggi, che sono bastati per mettersi alle spalle Slovenia e Serbia.

Germania-Danimarca, la qualità di Musiala è indispensabile

La stella più brillante di questa Germania è il classe 2003 Jamal Musiala, capocannoniere insieme a Fullkrug (2 gol per entrambi). Il giovane fantasista del Bayern Monaco non è riuscito a gonfiare la rete contro la Svizzera ma è stato in ogni caso uno dei più pericolosi.

La sua qualità sarà indispensabile per scardinare la difesa della Danimarca ed è per questo che puntiamo su di lui come possibile marcatore della sfida di Dortmund.

Non sarà da meno il “gemello” Wirtz, un altro da cui Nagelsmann si aspetta tanto adesso che si comincia a fare sul serio: almeno tre tiri totali per il calciatore del Bayer Leverkusen. Ad impegnare Schmeichel potrebbe essere anche il mediano Andrich, che nell’ultimo match c’ha provato due volte dalla distanza, e Gundogan, praticamente un attaccante aggiunto nello scacchiere del commissario tecnico. Nella Danimarca i più gettonati per quanto riguarda i tiri sono i giocatori più offensivi: i due attaccanti Hojlund e Wind ed il trequartista Eriksen, che può fare male da calcio piazzato. Dalle fasce, invece, potrebbero rendersi pericolosi sia il tedesco Mittelstadt che il danese Maehle. Capitolo ammonizioni: rischia Schlotterbeck, chiamato a non far sentire la mancanza dello squalificato Tah, ma tra i più “cattivi” potrebbe finirci pure il danese Delaney.

Comparazione quote

Musiala marcatore Plus è quotato a 2.80 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai. Eriksen almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.