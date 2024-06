Maria Braccini e Sinner di nuovo insieme: non l’hanno nemmeno ascoltato

Sinner, il gossip serpeggia tra gli inglesi: sta di nuovo con Maria Braccini, ma è evidente che nessuno lo abbia ascoltato.

Perfettamente a suo agio nel ruolo di nuova stella del firmamento mondiale, Jannik Sinner è stato protagonista, mercoledì sera, di un evento a cinque stelle. Di una cena privata, nello specifico, che la maison Gucci, di cui il tennista è global ambassador, ha appositamente organizzato in onore del nuovo numero 1 del mondo.

C’era tutta la Hollywood che conta, all’esclusivo party che ha avuto come cornice un lussuosissimo ristorante del quartiere Mayfair. Super elegante era lui, il “festeggiato”, ed anche gli ospiti d’onore, giunti a Londra per plaudire il nuovo campione e per fare finalmente la sua conoscenza. Qualcuno lo aveva già visto in azione in campo, mentre qualcun altro, probabilmente, prenderà la palla al balzo e approfitterà dell’invito al party per rimanere in zona e assistere, magari, ad uno dei match che giocherà a Wimbledon da qui in avanti.

I tabloid inglesi non hanno snocciolato troppi dettagli a proposito di questa esclusiva cena di gala. Si sono limitati ad elencare quali attori e attrici vi abbiano preso parte ( Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Kingsley Ben-Adi e Hannah Dodd, per citarne almeno qualcuno), ma relativamente al resto tutto tace. Non sappiamo, ad esempio, se insieme a Sinner ci fosse la fidanzata Anna Kalinskaya. Fermo restando che, se anche ci fosse stata, forse i britannici neanche se ne sarebbero accorti.

Sinner, Maria Braccini riappare a Londra: epic fail

Dalla lettura dell’articolo relativo all’evento che il Daily Mail ha mandato in rete sembra evidente, infatti, che gli inglesi non abbiano ascoltato una sola parola di quel che ha detto Jannik nelle ultime settimane.

L’azzurro ha confessato, durante il Roland Garros, di stare insieme alla sua collega Anna, ma l’informazione non sembra pervenuta nel regno di Carlo III. Il tabloid scrive, infatti, testuali parole, nel resoconto della serata a Mayfair: “Il tennista esce con la splendida modella e influencer Maria Braccini ma ha scelto di mantenere la loro relazione molto privata”.

Un’informazione errata, oltre che un tantino datata, di cui tutti sono in possesso meno che, evidentemente, i giornalisti del Daily Mail. Uno scivolone inaspettato per un tabloid che conta tra i 2 e i 3 milioni di lettori al giorno e che, ne siamo certi, non avrà fatto così piacere alla povera Anna… Men che meno a Maria, che avendo defollowato Jannik di recente ha dimostrato di essere un tantino arrabbiata col campione del momento.