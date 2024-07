Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 3 luglio

Wimbledon, la numero uno d’Italia Paolini a caccia della prima qualificazione al terzo turno dello Slam londinese: c’è la belga Minnen.

Numero 7 al mondo – con vista sul sesto posto – e la consapevolezza di avere le carte in regola per poter dire la propria anche su una superficie molto particolare come l’erba. Chi pensava che il momento magico di Jasmine Paolini fosse terminato dopo la storica finale disputata al Roland Garros non aveva evidentemente fatto i conti con la grande determinazione della giocatrice lucchese.

La numero uno d’Italia all’esordio a Wimbledon 2024 si è imposta in due set (7-5 6-3) sulla spagnola Sorribes Tormo ma solo pochi giorni prima era arrivata in semifinale ad Eastbourne, arrendendosi dopo tre set lottatissimi alla futura campionessa del torneo, la russa Kasatkina. Nel secondo turno dei Championships la attende la belga Minnen, un’avversaria che potrebbe darle più filo da torcere rispetto all’iberica. Ma in questo momento è difficile andare contro l’azzurra, che verosimilmente avrà la meglio in due set. Non si pone limiti neppure la qualificata Sonay Kartal: dopo essersi presa al primo turno lo scalpo della più quotata Cirstea, la britannica ha buone chance anche contro la francese Burel, non particolarmente a suo agio sull’erba. Proverà a cavalcare l’onda anche la russa Shnaider, reduce dal trionfo a Bad Homburg e dal successo nel primo turno sulla veterana Pliskova, abbattuta in tre set: momento d’oro per la classe 2004, favorita anche sulla Stephens.

La Raducanu può farcela

Uno degli incontri più interessanti ed incerti del day 3 è quello tra la canadese Bianca Andreeescu e la ceca Linda Noskova: la nordamericana è apparsa in forma all’esordio e potrebbe ribaltare i pronostici.

Vittoria probabile per l’ucraina Yastremska, che dopo il comodo successo con l’argentina Podoroska, sfiderà la russa – ma naturalizzata francese – Gracheva, già battuta agli ultimi Australian Open. Wimbledon potrebbe essere l’occasione di riscatto per la campionessa dello US Open 2021 Emma Raducanu: l’inglese si sta allenando da diversi mesi sull’erba e nel primo match è stata molto solida contro la messicana Zarazua. Contro la belga Mertens non sarà una passeggiata ma puntiamo sulla britannica, entrata nel main draw grazie ad una wild card. Match potenzialmente combattuto, infine, quello tra le due qualificate Sun e Starodubtseva: difficile individuare una chiara favorita. E non sarà breve neppure quello tra Naomi Osaka ed Emma Navarro: non è da escludere che si arrivi al terzo set.

Wimbledon: possibili vincenti

Kartal in Kartal-Burel

Andreescu in Andreescu-Noskova

Shnaider in Stephens-Shnaider

Yastremska in Yastremska-Gracheva

Raducanu in Raducanu-Mertens

Wimbledon, i pronostici sui games

Paolini-Minnen (under 21,5)

Sun-Starodubtseva (over 20,5)

Osaka-Navarro (over 21,5)

Kasatkina-Miyazaki (under 18,5)

Comparazione quote

Shnaider vincente è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Osaka-Navarro over 21,5 game è quotato invece a 1.69 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

