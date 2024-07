Wimbledon, secondo turno: notizie e pronostici mercoledì 3 luglio

Wimbledon, non c’è solo il derby azzurro: in campo anche il campione in carica Alcaraz, impegnato con l’australiano Vukic.

I campi dell’All England Club nel day 3 sono pronti a colorarsi d’azzurro. Il match clou della terza giornata è il derby italiano tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che scenderanno in campo in serata sul Centrale (pioggia permettendo): qui il nostro pronostico sulla sfida. Non mancano, tuttavia, gli incontri interessanti nel giorno in cui inizia il secondo turno dell’edizione 2024 dello Slam londinese.

Tra i protagonisti il campione in carica di Wimbledon Carlos Alcaraz, che all’esordio pur cavandosela in tre set contro l’estone Lajal ha dovuto lottare parecchio, concedendo ben 13 game al qualificato. Ma lo spagnolo, soprattutto negli Slam, carbura più lentamente e contro l’australiano Vukic – nel 2020 sconfisse un Alcaraz ancora 17enne dalle qualificazioni del Roland Garros – dovrebbe arrivare un successo più netto. Vukic, peraltro, è reduce da una sfiancante maratona con l’austriaco Ofner, in cui l’ha spuntata al quinto set. Viene da una partita tutt’altro che breve anche lo statunitense Frances Tiafoe, che nel primo turno ha rimontato il l’italiano Arnaldi dopo essere finito sotto di due set. Una vittoria che potrebbe aver ridato fiducia all’americano, un po’ sotto tono nell’ultimo periodo. Il croato Coric, al momento, non è un ostacolo insormontabile: Tiafoe l’ha battuto in quattro set all’ultimo Australian Open.

Sonego contro l’esperto Bautista Agut

Il serbo Miomir Kecmanovic è apparso molto solido contro l’indiano Nagal, piegato 3-1. Ma la sua avventura londinese con ogni probabilità si interromperà al secondo turno.

L’olandese Griekspoor, uno dei potenziali outsider di quest’edizione – più avanti potrebbe incontrare Sinner – ha intenzioni bellicose e l’ha dimostrato all’esordio travolgendo in tre set il colombiano Galan. Non ha corso pericoli neppure l’azzurro Lorenzo Sonego, sul velluto o quasi contro l’argentino Navone, tennista decisamente poco erbivoro. Il piemontese adesso se la vedrà con uno specialista, l’esperto Bautista Agut, e non parte favorito: immaginiamo, in ogni caso, un match molto lungo. Potrebbero superare i 40 game complessivi anche le sfide tra Nakashima e Thompson e tra Zhang e Struff, che si preannunciano parecchio equilibrate. Una possibile sorpresa? La vittoria di Harris sull’americano Shelton, che nel primo turno ha rischiato grosso contro l’italiano Bellucci, spuntandolo solo al quinto set. La maggiore esperienza del tennista sudafricano sulla superficie farà verosimilmente la differenza.

Wimbledon: possibili vincenti

Tiafoe in Coric-Tiafoe

Griekspoor in Kecmanovic-Griekspoor

Monfils in Wawrinka-Monfils

Harris in Harris-Shelton

Wimbledon, i pronostici sui games

Nakashima-Thompson (over 41,5)

Zhang-Struff (over 40,5)

Sonego-Bautista Agut (over 40,5)

Alcaraz-Vukic (under 31,5)

Comparazione quote

Harris vincente su Shelton è quotato a 2.18 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Sonego-Bautista Agut over 40,5 è quotato invece a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

