Sinner-Berrettini, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Berrettini è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Il destino – beffardo – ha voluto che Jannik Sinner e Matteo Berrettini, i due italiani più attesi a Wimbledon, si scontrassero già nel secondo turno dello Slam londinese. Per il tennis italiano è una notizia negativa – uno dei due abbandonerà i verdi campi della capitale inglese praticamente subito – ma allo stesso tempo positiva, come ha sottolineato in un’intervista lo stesso Berrettini parlando di grande orgoglio per tutto il movimento.

Le quote sono ovviamente sbilanciate per il numero uno al mondo, che parte nettamente favorito sul romano. Non bisogna dimenticare, però, il rapporto speciale di Berrettini con questa superficie: nessun italiano ha vinto più di lui sull’erba – Sinner il primo titolo sui prati l’ha portato a casa una settimana fa ad Halle, in Germania – e soprattutto è arrivato in finale proprio a Wimbledon, arrendendosi solo a Djokovic nel 2021.

In questi tre anni purtroppo gli infortuni si sono messi di traverso e di conseguenza le distanze tra Berrettini e Sinner si sono ulteriormente dilatate.

Il tennista romano nell’ultimo biennio ha giocato poche partite, è finito fuori dai primi 100 (oggi è 59esimo) e sta cercando faticosamente di tornare ai livelli d’inizio decennio, problemi fisici permettendo. L’altoatesino, di cinque anni più giovane, ha invece spiccato definitivamente il volo, diventando – com’era abbastanza prevedibile – uno dei migliori al mondo. Dallo scorso gennaio, infatti, nella sua bacheca campeggia anche il trofeo di uno Slam, l’Australian Open, primo italiano a riuscirci dai tempi di Panatta. Sinner ha iniziato la sua avventura a Londra con un successo in 4 set contro il tedesco Hanfmann (6-3 6-4 3-6 6-3), concedendo qualcosa solo nel terzo parziale. Un copione molto simile a quello a cui abbiamo assistito nel match tra Fucsovic e Berrettini, bravo nel respingere i tentativi di rimonta del magiaro, liquidato in 4 set (7-6 6-2 3-6 6-1).

Il match valido per il secondo turno di Wimbledon 2024 tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini sarà trasmesso mercoledì 3 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica sei canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:45.

Il pronostico

Sinner è un vero e proprio “cannibale” quando gioca un derby: tredici vittorie su tredici ogni volta che sulla sua strada ha incontrato un italiano. Lo stesso Berrettini, nel loro unico testa a testa – andato in scena lo scorso agosto a Toronto – si arrese in due set (6-4 6-3). L’erba è indubbiamente l’habitat naturale del romano, che fa affidamento sul poderoso servizio, ma la sensazione è che contro questo Sinner – considerando anche la forma fisica precaria del finalista 2021 – ci sia poco da fare. Crediamo che Berrettini, tuttavia, possa vincere almeno un set. Probabile anche che si arrivi almeno ad un tie break.