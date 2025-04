Pronostico Manchester City-Crystal Palace: nel 2025 hanno sempre fatto gol

Manchester City-Crystal Palace è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si è dovuto accontentare di un punto, domenica scorsa, il Manchester City di Pep Guardiola. In una stagione nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, i Cityzens non sono riusciti a togliersi neppure lo sfizio di vincere un derby: ad Old Trafford, contro i cugini del Manchester United, le due storiche rivali non sono andate al di là di un deludente 0-0. I campioni d’Inghilterra in carica sono stati inconsistenti soprattutto dal punto di vista offensivo: pur dominando il possesso palla (59%), le occasioni migliori le hanno avute i Red Devils, come dimostrano sia i tiri totali (13) che gli xG attesi (0.91).

Un pari che è costato caro anche per quanto riguarda la classifica: il City è scivolato al sesto posto, scavalcato dal Newcastle e staccato dal Chelsea, che al momento hanno entrambe un punto in più (dietro si è rifatto sotto pure l’Astonb Villa). Insomma, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è ancora tutta da conquistare, anche se gli uomini di Guardiola rispetto alle dirette concorrenti hanno un calendario sulla carta più agevole: l’unico scontro diretto – se di scontro diretto si può parlare – è quello con il Fulham.

Di questo City, tuttavia, non ci si può fidare: oltre ai risultati troppo altalenanti, l’allenatore catalano continua a dover fare i conti con una lunga serie di infortuni eccellenti (Haaland, Rodri, Akanji, Aké e Stones). Non è scontata, dunque, la vittoria con il Crystal Palace, tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo. Da febbraio in poi le Eagles hanno incassato solo una sconfitta e come il City sono approdati in semifinale di FA Cup, dove affronteranno l’Aston Villa.

Due squalificati nel Palace

Sabato scorso il club londinese ha avuto la meglio nella sentita sfida con il Brighton, battuto 2-1 al termine di un match nervosissimo, che si è concluso con ben tre espulsi.

Motivo per cui il tecnico del Palace Oliver Glasner all’Etihad Stadium sarà senza due uomini chiave come Guéhi e Nketiah, entrambi squalificati. Oltre a loro, mancheranno all’appello anche Doucouré e Riad, infortunati, mentre Richards è in dubbio. Dall’altro lato, Guardiola in attacco si affiderà di nuovo a Marmoush, arrivato nel mercato invernale ma già a quota 5 gol in 9 gare di Premier League.

Il pronostico

Tre delle ultime quattro sfide tra Manchester City e Crystal Palace hanno riservato non meno di 4 gol totali. Tra queste anche il 2-2 dello scorso dicembre a Selhurst Park. Gara prolifica anche stavolta? Probabile, visto che la difesa delle Eagles sarà priva di un pilastro come Guéhi. Per i Cityzens, comunque favoriti, potrebbe non essere una passeggiata contro una squadra in fiducia come quella londinese, che nel 2025 ha sempre trovato la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Manchester City-Crystal Palace

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Gvardiol, Ruben Dias, O’Reilly; Gundogan, Nico Gonzalez; Foden, De Bruyne, Grealish; Marmoush.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1