Fognini-Ruud, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Fognini-Ruud è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo tre anni Fabio Fognini è tornato a sollevare le braccia verso il cielo di Wimbledon grazie al successo sul lucky loser Van Assche, demolito in tre set (6-1 6-3 7-5) nel day 1 dei Championships. Un match senza sbavature quello giocato contro il giovane talento francese, apparso spaesato su queste superfici, ed una vittoria che equivale ad un’importante iniezione di fiducia per l’esperto tennista ligure, reduce da mesi difficili.

Fognini lo scorso maggio ha compiuto 37 anni ma di appendere la racchetta al chiodo, seppur più volte abbia fatto intendere che la data del ritiro non sia poi così lontana, non sembra averne ancora intenzione. Nell’ultimo anno il nativo di Arma di Taggia per motivi di classifica – attualmente è 94esimo – ha frequentato prevalentemente i tornei Challenger, con qualche sporadica apparizione nel circuito principale. L’erba non lo ha mai particolarmente esaltato (24 vittorie e 23 sconfitte in carriera). Eppure i colpi per fare male all’avversario ce li ha eccome anche su questa superficie. Una settimana fa, per esempio, a Maiorca ha sfiorato i quarti di finale, facendosi rimontare dal ceco Mensik.

Contro Van Assche invece è stato impeccabile, regalandosi un’avvincente sfida con il top 10 Casper Ruud nel secondo turno. Tra le teste di serie il norvegese è probabilmente il migliore che Fognini potesse beccare, a causa della scarsa attitudine del giocatore scandinavo sui prati.

Basti pensare che Ruud su erba ha vinto soltanto cinque partite e a Wimbledon non è mai andato oltre i primi due turni. All’esordio si è imposto in tre set sull’australiano Bolt (numero 234 al mondo), concedendogli comunque ben 16 games. Sono tre i precedenti dal 2020 in poi con Fognini – Atp Cup, Amburgo e Montecarlo – che contro di lui, oltre a non vincere neppure una partita, non ha mai vinto neppure un set.

