Dramma per la Juve, salta tutto: addio clamoroso

Dramma Juventus, salta tutto: quando l’operazione sembrava potesse essere a un passo dalla chiusura arriva la notizia che chiude i giochi

Niente da fare, almeno così sembra. E uno dei potenziali nuovi innesti della Juventus, o almeno perché in questo modo si è molto parlato, dovrebbe accasarsi in un altro club. Addirittura fuori dall’Italia.

Giuntoli ci ha provato – e fin quando non ci sarà l’ufficialità all’operazione ci proverà ancora – ma anche dopo le parole del direttore sportivo del Bologna, Sartori, appare difficile che Riccardo Calafiori possa rimanere in Italia. A dire il vero il Bologna ha confermato che cercherà in tutti i modi di trattenerlo, ma davanti ai milioni che dovrebbero arrivare dalla Premier League è difficile fare muro. Impossibile, anzi, diciamo. E a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate dal Daily Express, ci sarebbero almeno quattro squadre del massimo campionato inglese pronte ad affondare il colpo.

Calafiori in Premier, in 4 per l’assalto

Quattro club, quindi, dicevamo, che stanno cercando di fare un’offerta, con il Bologna che gode perché sa che il costo del cartellino potrebbe lievitare verso l’alto nel corso delle prossime settimane. Quattro squadroni, se vogliamo dirla tutta, perché su quello che è stato uno dei migliori giocatori dell’Italia all’Europeo (anche se non serviva tanto) ci sarebbero il Liverpool, l’Arsenal, il Chelsea e il West Ham. Che, sottolineiamo, non hanno problemi economici di nessun tipo, quindi sono pronti al rialzo fin quando qualcuno non mollerà.

Insomma, a queste condizioni, è assai difficile, dopo gli investimenti che Giuntoli sta facendo in mezzo al campo, pensare che la Juventus possa affondare il colpo anche per Calafiori. Magari se dovesse rimanere ancora ancorato al Bologna, verso la fine del mercato, i bianconeri ci potrebbero anche ripensare. Ma per ora non ci sono proprio le condizioni economiche per pensarci, nonostante si vociferi di quella voglia di Calafiori di rimanere in Italia e di ritrovare in panchina Thiago Motta, l’allenatore che lo ha scoperto come centrale, facendogli fare un cambio decisamente importante nella propria carriera.