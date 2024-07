Lacrime per Sinner: i tifosi non possono crederci

Lacrime per Sinner, i tifosi del tennista azzurro non possono credere alla rivelazione. Ecco le parole di Jannik che hanno già fatto parlare

Jannik Sinner è al centro delle attenzioni mediatiche, visto che ormai da quattro settimane a questa parte è il nuovo numero uno del tennis Mondiale. Oggi, inoltre, a Wimbledon, andrà in scena il derby contro Berrettini nel secondo turno dello Slam inglese, tutto da gustare, tutto da seguire.

Sinner è uno dei favoriti, lo sa anche lui e di certo non si tira indietro. Non può farlo, perché sono tutti in attesa delle sue perle che già nel primo turno si sono viste. Arriva, inoltre, da una delusione importante: la semifinale del Roland Garros persa contro Alcaraz, che comunque non gli ha fatto perdere la possibilità di essere il numero uno della classifica ATP. Ma in Inghilterra, Jannik, è tornato appunto sui minuti successivi alla sconfitta contro lo spagnolo, che per i prossimi anni gli renderà la visita davvero difficile.

Lacrime per Sinner, la rivelazione

“Ho pianto dopo aver perso contro di lui agli Us Open. Un po’ anche al Roland Garros. Ci sono momenti in cui provi emozioni che non vorresti esternare. Negli spogliatoio, quando sei in auto per un trasferimento, o anche in stanza d’albergo quando sei da solo. Ma ciò significa che ci tieni, significa che vuoi aggiungere un determinato livello”, ha spiegato Sinner. Un umano, come tutti, anche se nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere in campo un extraterrestre, che può davvero vincere tutto nel corso della sua carriera che è solamente all’inizio.

Oggi, come detto, cercherà di andare avanti a Wimbledon contro Berrettini, l’unico italiano fino al momento a riuscire ad arrivare in finale nello Slam dove sono tutti in bianco contro Djokovic che poi ha vinto. Le possibilità di una vittoria italiana sono tutte concentrate sull’altoatesino. Che si spera, ovviamente, possa andare davvero in fondo.