Smascherata Emma Raducanu: figuraccia in diretta

Emma Raducanu, la confessione inaspettata in diretta ha fatto tremare la tennista britannica: giù la maschera.

A lei, pupilla indiscussa della Gran Bretagna, non potevano non assegnare una wild card. Era scontato che ce ne fosse una in serbo per lei e non ha sorpreso nessuno il fatto che gli organizzatori di Wimbledon abbiano deciso di spalancarle, in barba alla classifica, le porte dell’All England Club. Ha stupito, invece, che Emma Raducanu abbia rifiutato quella che le era stata offerta affinché potesse partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La regina degli Us Open 2021 non se l’è però sentita, evidentemente, di mettere troppa carne sul fuoco in questo periodo così cruciale per il prosieguo della sua carriera. La tennista è finalmente apparsa in ripresa, tanto è vero che ha centrato la semifinale di Nottingham e che ha ceduto solo alla corte di Katie Boulter.

“Al momento – così ha giustificato la sua decisione di dare forfait all’appuntamento al di là delle Alpi – sento che non posso permettermi di stressare ulteriormente il mio corpo e correre ulteriori rischi, specialmente visto la mia recente storia con gli infortuni”. Preferisce tornare in sella un passo alla volta e riaffermarsi nel circuito maggiore, dunque, prima ancora di puntare ad una medaglia che impreziosisca il suo palmares, e questo è quanto.

Ad Emma Raducanu non si sfugge: lo farà sicuramente

Tra un torneo e l’altro, la bella Emma ha anche trovato il tempo, nei giorni scorsi, di registrare un video per The Nations Network. L’obiettivo del conduttore Roman Kemp era quello di scoprire dettagli inediti della personalità e della quotidianità della giocatrice, per cui ha ben pensato di coinvolgere la Raducanu in un gioco spassosissimo.

A rotazione, la tennista ha dovuto chiamare alcuni dei suoi amici e costringerli a rispondere a delle domande ben precisa. Ed è stata tale Shauna a fare la rivelazione più pazzesca di tutte. A lei il conduttore ha domandato quale app Emma apra per prima al mattino ed è stato in quel momento che la sua best friend ha tirato fuori dal cilindro una confessione shock, smascherandola in diretta e facendole fare una “figuraccia”. In senso ironico, s’intende.

“Apre Trova i miei amici e controlla che tutti i suoi amici siano nelle loro abitazioni. Se non lo sono, ti manda un messaggio e ti chiede dove stai andando!”. Un’abitudine a suo modo tenera e per certi versi anche curiosa, che la dice lunga su quanto la Raducanu tenga alla sua cerchia di affetti.