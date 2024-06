Emma Raducanu modella per un giorno: mai vista così

Emma Raducanu ha lasciato i suoi sostenitori a bocca aperta: nessuno l’aveva mai vista così prima d’ora, social in tilt.

Emma Raducanu è fatta così. Un attimo prima indossa t-shirt e calzoncini e corre da una parte all’altra del campo colpendo la pallina con la sua racchetta. Quello subito dopo, è truccata e acconciata di tutto punto, pronta a sfilare sul red carpet e a presenziare ad un grande evento popolato da personalità altolocate e di un certo livello.

Una giovane donna eclettica e versatile che ha imparato, nel tempo, a coniugare il suo amore per lo sport alla sua femminilità dirompente. Piace sia in una versione che nell’altra, ma va da sé che in certe circostanze sia di gran lunga più affascinante di quanto non sia mentre gioca a tennis. Come l’evento da tappeto rosso al quale ha preso parte lunedì sera, per intenderci, nel corso del quale ha abbagliato tutti con il suo look sofisticato e con il suo sorriso mozzafiato.

La tennista britannica, come noto, è volto e testimonial della maison Dior. Partecipa da tempo, quindi, ai lanci importanti del brand e non si sarebbe persa la presentazione della collezione Cruise 2025 per nessuna ragione al mondo. Insieme a molte altre star di fama internazionale è quindi partita alla volta dei Drummond Castle Garden, poco fuori Edimburgo, in Scozia, per assistere al debutto ufficiale di questa linea nuova di zecca.

Emma Raducanu, tifosi in estasi: splendida per Dior

Per l’occasione, Emma Raducanu si è divertita a fare da modella per un giorno, bella come non l’avevamo mai vista, tanto da essersi guadagnata la cover di Nylon. Era semplicemente divina con indosso il suo abito color crema plissettato, in perfetto stile bon ton, in mezzo alla scenografia deliziosamente floreale allestita dalla maison.

Le foto scattate in occasione del lancio della collezione Cruise 2025 di Dior hanno lasciato il pubblico a bocca aperta ma, come spesso è accaduto in passato, molti haters ne hanno approfittato per lanciare fango addosso alla stella degli Us Open 2021. Nei suoi confronti adottano lo stesso atteggiamento, sostanzialmente, riservato a Matteo Berrettini. Anziché incoraggiarla in vista del suo rientro sull’erba, le danno contro ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Spesso usando, purtroppo, parole molto offensive e insinuando che sia più lanciata nel mondo della moda che non nel tennis. Dimenticando, forse, che il destino non è stato dalla sua parte e che non è certo colpa sua, se i tanti infortuni collezionati in questa carriera appena iniziato le hanno precluso la possibilità di partecipare a tanti tornei. Ma tant’è: Emma, ormai, ha le spalle larghe.