Lotto, vincita record con questi numeri: 120 mila euro

Lotto, vincite record: ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni che si sono concentrate tutte in una sola regione. Dei colpi sono davvero da capogiro

Due giorni da ricordare per una sola regione italiana. Due giorni che di fatto hanno decisamente fatto la storia del gioco del Lotto. Non è semplice riuscire a vincere, mai. E non è soprattutto semplice riuscire a piazzare dei colpi così importanti. Ma da quelle parti ci sono riusciti.

La dea bendata, così come raccontato da Agimeg.it, ha deciso di baciare in maniera clamorosa la Campania. Che così come vi abbiamo raccontato in altre situazioni, non è la prima volta che entra di diritto, e a gamba tesa, nelle cronache di queste pagine per delle vincite clamorose. Ma stavolta da quelle parti si sono davvero superati, visto che parliamo di undici vincite, alcune davvero importantissime, che alla fine, facendo il computo totale, superano i 120mila euro. Un trionfo clamoroso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ecco tutte le vincite

Le provincie interessate alla questione sono state quelle di Napoli, Caserta e Salerno, per un totale come detto di 120mila e 150euro. Colpi piazzati tra il 31 maggio e l’1 giugno. Al Lotto vincite ad “Ailano (18.250 euro) in provincia di Caserta, e poi Castellammare di Stabia (14.000 euro), Gragnano e Pozzuoli (entrambe 11.250 euro) in provincia di Napoli. Al 10eLotto, sempre venerdì, vinti 12.500 euro a Napoli città”. Questo il computo totale del primo giorno citato prima. Ma non è finita qui.