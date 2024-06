Slovacchia-Romania, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovacchia-Romania è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il gruppo E alla fine si è rivelato il più equilibrato in assoluto. Quattro squadre appaiate tutte a quota 3 punti a novanta minuti dal termine della fase a gironi. Finora hanno collezionato una vittoria e una sconfitta anche Slovacchia e Romania, entrambe ancora in piena corsa per un’insperata qualificazione agli ottavi di finale in un raggruppamento in cui sembravano avere poche chance con Belgio e Ucraina nei paraggi.

Si mordono le mani gli uomini di Francesco Calzona, che dopo la miracoloso vittoria all’esordio contro i belgi, piegati da una rete di Schranz (1-0), si sono fatti rimontare dall’Ucraina nella seconda giornata, capace di ribaltare tutto prima con Shaparenko e poi con Yaremchuk nel finale (2-1). Non ha portato in dote punti, stavolta, il secondo gol dell’esterno dello Slavia Praga, finito di nuovo nel tabellino dei marcatori. Calzona non è riuscito a non mostrarsi deluso davanti ai microfoni dei giornalisti ma ha comunque dichiarato di vedere il bicchiere mezzo pieno, dicendo che le note positive ci sono state e che si aspetta conferme contro un avversario di pari livello come la Romania. Decisamente più netta, invece, la sconfitta subita dalla Tricolorii di Edward Iordanescu contro il Belgio (2-0). Stanciu e compagni a Colonia hanno venduto cara la pelle ma la maggiore qualità dei Diavoli Rossi, desiderosi di riscattare il brutto scivolone nel primo match con la Slovacchia, ha finito per fare la differenza. La Romania è rimasta anche a secco di gol dopo averne realizzati tre nella partita con l’Ucraina, infilzata grazie all’arma del contropiede (3-0).

Le ultime notizie sulle formazioni

Nonostante la sconfitta con l’Ucraina, Calzona non sembra intenzionato a cambiare formazione. Che con ogni probabilità sarà identica a quella che è scesa in campo nelle prime due partite. L’unico dubbio dell’ex allenatore del Napoli è in difesa, dove l’ex Fiorentina Hancko venerdì scorso ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che l’ha costretto ad uscire. Nei giorni successivi però si è allenato con il gruppo e partirà sicuramente titolare. In attacco rivedremo il tridente formato da Bozenik e Haraslin e dal “goleador” Schranz.

In casa Romania Iordanescu deve decidere se dare nuovamente fiducia al parmense Mihaila, contro il Belgio schierato al posto di Coman, oppure se rispolverare l’esterno del FCSB. Per quanto riguarda il modulo il commissario tecnico rumeno sceglierà ancora il 4-3-3: davanti i suoi punti fermi sono Man – l’altro giocatore che milita nel Parma – e Dragus. A centrocampo confermati i due Marin e il capitano Stanciu.

Come vedere Slovacchia-Romania in diretta tv e streaming

La sfida tra Slovacchia e Romania è in programma mercoledì alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Si profila una gara equilibrata e soprattutto bloccata, tra due squadre che potrebbero anche farsi bastare un pareggio, a maggior ragione se nell’altro match il Belgio dovesse avere la meglio sull’Ucraina. Arrivando entrambe a quota 4 punti in classifica, ci sono buone possibilità che avanzerebbero agli ottavi a braccetto. Ad essere in vantaggio, al momento, è la Romania grazie al +1 nella differenza reti: un punto, dunque, farebbe parecchio comodo alla selezione guidata da Iordanescu. Le reti complessive dovrebbero essere meno di 3.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Romania

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín.

ROMANIA (4-3-3): Niță; Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Draguş, Coman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

