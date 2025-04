I pronostici di martedì 15 aprile: Champions League

I pronostici di martedì 15 aprile: al via il ritorno dei quarti di finale di Champions League con Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-PSG.

Prendono il via stasera le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, si parte con Borussia Dortmund-Barcellona e Aston Villa-PSG. Se al WestfalenStadion i gialloneri dovrebbero fare un miracolo per recuperare quattro gol al Barcellona stellare di Yamal, Raphinha e Lewandowski, non da meno sarebbe l’impresa dei Villans contro i parigini vittoriosi 3-1 all’andata.

Gli eccellenti numeri casalinghi dell’Aston Villa fanno comunque pensare ad una gara più combattuta del previsto: al Villa Park la squadra di Emery non perde da 17 partite, ha vinto le ultime 4 ed ha segnato almeno 2 gol in 7 delle ultime 8 gare giocate nell’impianto di Birmingham. No, ciò non significa che assisteremo ad una “remuntada” ma per il PSG non sarà una passeggiata espugnare questo stadio.

I pronostici sugli ammoniti

C’è un aspetto del regolamento della Champions League che fa pensare a delle partite di ritorno ricche di cartellini gialli, soprattutto lì dove il risultato è ancora in bilico dopo l’andata.

Come riporta il regolamento Uefa, eccezionalmente, tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale. Questo vuol dire che un cartellino giallo nel ritorno dei quarti di finale viene subito cancellato, a meno che non venga rifilato a un calciatore in diffida che in quel caso verrebbe squalificato.

Questo vuol dire che se c’è da forzare un cartellino con perdite di tempo o altri comportamente scorretti, i calciatori saranno ancora più liberi di farlo perché un eventuale giallo verrebbe di fatto cancellato alla fine della partita.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Aston Villa-PSG, Champions League, ore 21:00

Combo over primo tempo/secondo tempo

OVER 0,5 PRIMO TEMPO/OVER 1,5 SECONDO TEMPO (in Aston Villa-PSG, Champions League, ore 21:00)

(in Aston Villa-PSG, ore 21:00) OVER 1,5 PRIMO TEMPO/OVER 1,5 SECONDO TEMPO (in Borussia Dortmund-Barcellona, Champions League, ore 21:00)

OVER/UNDER CARTELLINI

OVER 3,5 CARTELLINI in Borussia Dortmund-Barcellona , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 OVER 4,5 CARTELLINI in Aston Villa-PSG, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale combo over primo tempo/secondo tempo: 7.59 GOLDBET ; 7.38 SNAI; 7.59 LOTTOMATICA

OVER/UNDER CALCI D’ANGOLO

OVER 10,5 CALCI D’ANGOLO in Borussia Dortmund-Barcellona , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 OVER 10,5 CALCI D’ANGOLO in Aston Villa-PSG, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Aston Villa-PSG, Champions League, ore 21:00