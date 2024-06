Ucraina-Belgio, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Ucraina-Belgio è una partita della terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Equilibrio totale nel gruppo E, con quattro squadre tutte appaiate a quota 3 punti dopo le prime due giornate. In cima alla classifica, ma soltanto per via di una miglior differenza reti rispetto alle altre, c’è la Romania, seguita a ruota dal Belgio di Domenico Tedesco. Nell’ultimo match della fase a gironi la truppa allenata dall’ex tecnico di Schalke e Lipsia se la vedrà con l’Ucraina, che per ora è quella messa peggio (-2 di differenza reti).

I Diavoli Rossi hanno subito risollevato la testa dopo l’inaspettata sconfitta all’esordio con la Slovacchia. Nella sfida con la Romania la dea bendata non ha voltato le spalle a De Bruyne e compagni: passato immediatamente in vantaggio con Tielemans, il Belgio ha sfiorato più volte il raddoppio – ennesimo gol annullato dal Var a Lukaku – e l’ha chiusa solo a 10 minuti dalla fine grazie ad una rete del suo capitano (2-0).

Ha tirato un lungo sospiro di sollievo il commissario tecnico di origini calabresi, che tuttavia ha chiesto ancora più precisione sotto porta ai suoi uomini, finora deludenti sopratutto in fase realizzativa. Ha riscattato l’esordio negativo (3-0 con la Romania) anche l’Ucraina di Serhiy Rebrov, capace di ribaltare la Slovacchia grazie alle reti di Shaparenko e Yaremchuk (1-2) dopo un gran secondo tempo e di conquistare i suoi primi 3 punti a Euro 2024. Per approdare agli ottavi di finale, in ogni caso, i gialloblù dovranno cercare di avere la meglio sul Belgio. In quel caso l’Ucraina potrebbe far festa senza doversi per forza sintonizzare sul match di Francoforte tra Slovacchia e Romania. Un simile discorso lo si può fare per i Diavoli Rossi. Che, in virtù della miglior differenza reti rispetto all’Ucraina, hanno pure qualche chance in più di arrivare primi con un pareggio.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Ucraina dovrebbe toccare al ristabilito Mykolenko, tornato a disposizione di Rebrov. Il terzino che milita nell’Everton si sistemerà a sinistra in una difesa occasionalmente formata da cinque uomini: dall’altro lato agirà Tymchyk. In porta Trubin sarà di nuovo preferito a Lunin, autore di due clamorosi errori all’esordio con la Romania, in attacco invece alle spalle dell’unica punta Dovbyk giocheranno Shaparenko e Brazhko.

Dall’altro lato, Tedesco sembra intenzionato a riproporre la formazione che ha battuto la Romania. Non ci sarà il solo Lukebakio, squalificato: il suo posto dovrebbe prenderlo Trossard, tornato in panchina dopo la prestazione non esaltante contro la Slovacchia: serrato, tuttavia, il duello con Bakayoko. Confermati Doku, Tielemans e Onana. Sull’out sinistro, infine, toccherà ancora all’ex Bologna Theate: niente di grave per lui.

Come vedere Ucraina-Belgio in diretta tv e streaming

La sfida tra Ucraina e Belgio è in programma mercoledì alle 18:00 alla MHP Arena di Stoccarda. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Ucraina-Belgio su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La netta vittoria sulla Romania potrebbe aver “sbloccato” il Belgio, che di occasioni da gol ne sta costruendo a bizzeffe pur concretizzando poco. L’Ucraina di reti ne concede – già 4 quelle subite – e difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro la selezione più forte ed esperta del girone. La squadra di Tedesco è ovviamente favorita ma almeno un gol dovrebbe incassarlo. A sua volta, il Belgio cercherà di segnarne quanti più possibili per migliorare la differenza reti assicurandosi di arrivare davanti a Romania e Slovacchia.

Le probabili formazioni di Ucraina-Belgio

UCRAINA (5-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko; Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk; Yaremchuk.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko.

L'Ucraina riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

