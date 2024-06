Thiago Motta dà l’ok: cessione Juve, lo prende Galliani

Calciomercato Juventus, Thiago Motta dà l’ok alla cessione e il giocatore diventa uno degli obiettivi di Galliani. Dal bianconero al Monza

Sembra poter nascere un asse speciale tra la Juventus di Giuntoli e il Monza di Adriano Galliani. Proprio così, perché intanto c’è da registrare quello che è un colpo che ormai è quasi fatto dai parte dei bianconeri: Di Gregorio, estremo difensore dei brianzoli, dovrebbe trasferirsi a Torino nel corso delle prossime settimane. Manca solo l’ufficialità della questione.

E, in queste settimane, si è parlato anche con insistenza di quelli che potrebbero essere altri affare tra i due club: si è vociferato di Moise Kean, ad esempio (anche se ora sembra vicino alla Fiorentina). E nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni visto che ormai la prossima stagione si avvicina con moltissime squadre che all’inizio di luglio inizieranno la preparazione, si potrebbe parlare di un altro colpo dei brianzoli direttamente dalla squadra piemontese. Thiago Motta avrebbe dato l’ok alla cessione soprattutto perché lì, in quella zona del campo, la Juve ha in mente altro. E tutto questo potrebbe portare un centrocampista che l’anno scorso ha fatto comunque bene, alla corte di Alessandro Nesta.

Miretti al Monza, c’è l’ok di Thiago Motta

Il nome è quello di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, 21 anni, che con Massimiliano Allegri in panchina ha trovato discreto spazio in prima squadra. Ma con l’oriundo, che ha preso il posto del livornese, le cose potrebbero cambiare. E quindi di spazio ne potrebbe avere davvero poco. Un suo addio è nell’ordine delle cose, e il Monza appunto, una società che vuole continuare a crescere, ci starebbe seriamente pensando.

Come detto prima i rapporti tra i due club sono ottimi e non sembrano possano esserci problemi di sorta per portare a chiusura un’importante operazione di mercato per il club lombardo, che dimostra davvero di voler alzare l’asticella e rimanere sul pezzo anche l’anno prossimo. Magari riuscendo a sognare qualcosa in più di una “semplice” salvezza.