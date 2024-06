I pronostici di mercoledì 26 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di mercoledì 26 giugno, ci sono le restanti quattro partite dell’ultima giornata dei gironi di Euro 2024 e due di Coppa America.

Si chiude ufficialmente oggi la fase a gironi di Euro 2024 con le ultime quattro partite che decideranno le restanti nazionali qualificate agli ottavi di finale. Slovacchia e Romania, appaiate a quota 3 punti, sarebbero sicure di passare a braccetto il turno in caso di pareggio grazie alla migliore differenza reti rispetto all’Ucraina che affronterà il Belgio. Per questo motivo il segno “X” è bancato a una quota più bassa rispetto al solito da parte di tutti i bookmaker.

Il Belgio da parte sua non farà tanti calcoli anche perché conviene chiudere il girone al primo posto: contro l’Ucraina vittoria probabile in una sfida con gol. Il Portogallo già qualificato anche con le seconde linee è nettamente superiore alla Georgia, mentre la Turchia ha le carte in regola per battere la Repubblica Ceca.

I pronostici sulla Coppa America

In Coppa America l’Ecuador – sconfitto a sorpresa all’esordio contro il Venezuela, in una partita condizionata dall’espulsione in avvio di gara di Enner Valencia – non può più sbagliare contro la Giamaica: i tre punti sono obbligatori in ottica qualificazione contro un’avversaria ampiamente alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Pareggio in Slovacchia-Romania, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Belgio (in Ucraina-Belgio, Euro 2024, ore 18:00)

(in Ucraina-Belgio, Euro 2024, ore 18:00) Portogallo (in Georgia-Portogallo, Euro 2024, ore 21:00)

(in Georgia-Portogallo, Euro 2024, ore 21:00) Ecuador (in Ecuador-Giamaica, Coppa America, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Georgia-Portogallo , Euro 2024, ore 21:00

, Euro 2024, ore 21:00 Repubblica Ceca-Turchia, Euro 2024, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ucraina-Belgio , Euro 2024, ore 18:00

, Euro 2024, ore 18:00 Repubblica Ceca-Turchia, Euro 2024, ore 18:00

Il “clamoroso”

• Turchia vincente e almeno un gol per squadra in Repubblica Ceca-Turchia, Euro 2024, ore 21:00