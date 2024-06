È fatta con la Juve, firma un Top per 35 milioni: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Juventus, ha detto sì ad un contratto faraonico che apre le porte al primo innesto bianconero della stagione

Si sblocca il mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Perché oltre Douglas Luiz, che ormai è quasi a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Thiago Motta, Giuntoli nel corso delle scorse settimane ha chiuso per un altro innesto. Tra i pali.

Il nome, come sappiamo, è quello di Michele Di Gregorio che arriverà dal Monza in prestito oneroso per 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16milioni. Una cifra sicuramente importante ma la Juventus sa benissimo che con l’ex Inter ha messo a posto le cose per parecchio tempo: firmerà un contratto di cinque anni. Tutto fatto? Quasi, manca solamente l’ultimo tassello per ufficializzare l’operazione di mercato e questo è appunto l’addio di Szczesny. Il portiere polacco, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, ha detto sì all’offerta araba che lo ricoprirà davvero d’oro per le prossime due stagioni.

Szczesny in Arabia, sì da 35milioni di euro

Dopo sette anni, raggiunti i 34anni d’età, Szczesny saluterà Torino per andare a giocare di nuovo insieme a Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, in Arabia Saudita. Tutti gli ultimi dettagli, sempre secondo la fonte citata prima, sono stati sistemati: biennale da 35milioni di euro complessivi e situazione ormai chiara e definita. Non ci sono possibilità di tornare indietro e non c’è ormai nessun dubbio che il polacco, davanti ad una somma del genere, possa pensare di tronare indietro. Ha detto sì, come quasi tutti i suoi colleghi, davanti ad uno stipendio del genere, avrebbero fatto.

Ma la Juve lo perderà gratis? Non proprio: ai bianconeri l’Al Nassr corrisponderà un indennizzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 5milioni di euro. Ma sarà importante per Giuntoli il vero risparmio che otterrà da questa operazione in uscita visto che Szczesny pesava sulle casse societarie 13milioni di euro lordi all’anno. Quindi tra quello che non verrà pagato, e il gusto indennizzo per il cartellino, la Juve si è finanziata l’operazione Di Gregorio. Un vero e proprio colpo da maestra da parte di Giuntoli.