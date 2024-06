Georgia-Portogallo, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Portogallo è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Portogallo può ricalcare le orme della Spagna, diventando l’unica selezione dell’Europeo insieme alla Roja a chiudere la fase a gironi a punteggio pieno. Due vittorie su due finora per Cristiano Ronaldo e compagni, peraltro molto diverse l’una dall’altra. Sì, perché se all’esordio la rappresentativa guidata da Roberto Martinez non aveva pienamente convinto, piegando 2-1 un’ostica Repubblica Ceca all’ultimo respiro grazie ad una “frittata” del difensore ceco Hranec, nel secondo match contro la Turchia i lusitani hanno dilagato, mettendo in mostra tutte le loro qualità tecniche.

Un 3-0 senza possibilità di appello per gli uomini di Vincenzo Montella, una partita virtualmente già chiusa ad inizio secondo tempo dopo la rete realizzata da Bruno Fernandes, seguita a quelle di Bernardo Silva e dall’incredibile autorete di Akaydin. Tre punti che hanno permesso al Portogallo di qualificarsi con un turno di anticipo ed avere la certezza di farlo anche da primi del girone. Il match di Gelsenkichen contro la Georgia ha dunque “valore” solamente per i caucasici, che contro la Repubblica Ceca hanno portato a casa il loro primo punto (1-1) in un campionato europeo – è la loro prima partecipazione – e sono rimasti in corsa per la qualificazione. Pur condividendo l’ultimo posto con i cechi – il bilancio finora è di una sconfitta e un pareggio – in caso di successo con i portoghesi gli uomini di Willy Sagnol potrebbero chiudere al secondo posto (se la Turchia non batte la Cechia) oppure sperare di rientrare tra le quattro migliori terze.

Le ultime notizie sulle formazioni

Il giocatore forse più deludente della Georgia nelle prime due partite di Euro ’24 è stato proprio Kvaratskhelia: dall’attaccante del Napoli ci si aspetteva qualcosa in più. Toccherà di nuovo a lui, tuttavia, provare a trascinare la sua selezione verso un traguardo storico. Sulla trequarti, nel 3-4-2-1 di Sagnol, stavolta gli farà compagnia Davitashvili ed entrambi avranno il compito di innescare il centravanti Mikautadze, una delle note più liete di questa spedizione. Indisponibile Kiteishvili.

Turnover moderato per Martinez, che dopo l’esperimento della difesa a tre contro la Repubblica Ceca sabato è tornato all’originario 4-3-3, il modulo che sembra dare più garanzie. A centrocampo troveranno spazio Matheus Nunes e Ruben Neves, mentre ai lati di Cristiano Ronaldo agiranno Francisco Conceiçao e Joao Felix.

Come vedere Georgia-Portogallo in diretta tv e streaming

Georgia-Portogallo è in programma mercoledì alle 21:00 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Georgia-Portogallo su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il probabile turnover di Martinez non altererà i rapporti di forza tra le due selezioni, che restano ampissimi. Il Portogallo dovrebbe dunque cogliere un altro successo, il terzo consecutivo, ma crediamo allo stesso tempo che la Georgia, come ha fatto fino a questo momento, si farà valere contro un avversario nettamente più forte, arrivando a segnare almeno una rete. I gol complessivi saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Georgia-Portogallo

GEORGIA (3-4-2-1): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Davitashvili, Kvaratskhelia; Mikautadze.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa: Nélson Semedo, António Silva, Ruben Dias, Dalot; Palhinha, Ruben Neves, Matheus Nunes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, João Félix.

La Georgia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

