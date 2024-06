Repubblica Ceca-Turchia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Turchia è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel gruppo F l’unico verdetto, quando mancano soli novanta minuti al termine della fase a gironi, è il primato del Portogallo, a punteggio pieno e già certo di chiudere come primo. Apertissima, invece, la corsa per il secondo (ed eventualmente terzo) posto: chi può permettersi il lusso di giocare per due risultati su tre è la Turchia di Vincenzo Montella, forte dei due punti di vantaggio nei confronti di Repubblica Ceca e Georgia.

Calhanoglu e compagni hanno 3 punti, frutto della vittoria all’esordio contro i georgiani (3-1), fermi a quota 1 insieme agli uomini di Ivan Hasek, costretti a vincere lo scontro diretto di Amburgo. La determinazione non è mancata alla Repubblica Ceca ma i dettagli, come spesso accade a questi livelli, finiscono per fare la differenza. Contro il Portogallo i cechi hanno disputato nel complesso una buona gara ma gli è stato fatale il clamoroso errore difensivo di Hranec nell’ultimo minuto di recupero che ha regalato la vittoria (2-1) ai lusitani. Contro la Georgia invece sotto accusa c’è finito l’attacco. Non sono bastati 27 tiri verso la porta di Mamardashvili per avere la meglio sulla selezione caucasica (1-1), che nel finale ha pure rischiato di portare a casa una clamorosa vittoria. Per quanto riguarda la Turchia, contro il Portogallo nella seconda giornata non c’è stata storia: ad inizio secondo tempo la partita era sostanzialmente già in archivio (3-0), con la rappresentativa di Montella che ha pagato a caro prezzo alcuni disastri difensivi, uno su tutti quello di Akaydin.

Le ultime notizie sulle formazioni

Brutta tegola per il commissario tecnico Hasek: si è fatto male l’attaccante Schick – l’ex romanista ha segnato contro la Georgia – e non sarà a disposizione per la Turchia. A fare le sue veci toccherà al centravanti dello Slavia Praga Chytil, circondato da Cerny e Hlozek. A centrocampo non ci sarà Barak: il centrocampista della Fiorentina entrerà nuovamente a gara in corso.

Montella in Turchia è stato criticato pesantemente per via della scelta di aver fatto giocare solo pochi minuti i due talentini Guler e Yildiz contro il Portogallo. L’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha poi spiegato la decisione dicendo di voler preservare la stellina del Real Madrid perché alle prese con un infortunio. Entrambi in ogni caso saranno in campo dal 1′ contro la Repubblica Ceca. L’unico assente è Bardakci, squalificato.

Come vedere Repubblica Ceca-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Repubblica Ceca e Turchia è in programma mercoledì alle 21:00 al Volksparkstadion di Amburgo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una sfida che va in scena per la decima volta nel nuovo millennio. Gli ultimi tre confronti, dal 2015 in poi, se li sono aggiudicati i turchi, non segnando mai meno di due gol. In questo caso alla squadra di Montella basterebbe anche il pari per andare agli ottavi ma la Repubblica Ceca, a onor del vero molto sfortunata nelle prime due gare, le darà parecchio filo da torcere in un match che si profila equilibrato e divertente. Crediamo che la Turchia, pur non tenendo la porta inviolata, riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta. Almeno tre le reti totali nella gara del Volksparkstadion di Amburgo.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Turchia

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, D. Jurasek; Cerny, Chytil, Hložek.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayındır; Celik, Demiral, Akaydin, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu; Arda Güler, Kokçu, Akturkoglu; Yıldız.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

