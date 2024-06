Ecuador-Giamaica, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Ecuador-Giamaica è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca giovedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

È già un match da dentro o fuori quello che andrà in scena nella notte italiana a Paradise, in Nevada, valevole per la seconda giornata del gruppo B della Coppa America ’24. Ecuador e Giamaica, infatti, hanno perso la prima partita e sono entrambi costretti a vincere: un’altra sconfitta farebbe verosimilmente svanire le speranze di andare avanti nella competizione ed accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Sarebbe davvero una sorpresa vedere l’Ecuador fuori già dopo i gironi. Gli uomini guidati dallo spagnolo Felix Sanchez all’esordio si sono arresi 2-1 al meno quotato Venezuela ma il match è stato inevitabilmente compromesso dall’espulsione dell’esperto attaccante Valencia, finito sotto la doccia dopo appena 22 minuti. La Tricolor era riuscita persino a passare in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica ma nel secondo tempo il crollo era abbastanza prevedibile. Più scontato, invece, il k.o. dei giamaicani, battuti di misura (1-0) dalla selezione – sulla carta – più forte di questo raggruppamento, il Messico. I Raggae Boyz, in ogni caso, però non hanno affatto demeritato, restando in partita fino a venti minuti dal fischio finale, quando sono stati trafitti da un gol del messicano Arteaga. La selezione allenata dal commissario tecnico islandese Heimir Hallgrimsson ha dovuto rimandare l’appuntamento con il primo storico gol in questa competizione.

Come vedere Ecuador-Giamaica in streaming

La sfida Ecuador-Giamaica è in programma giovedì alle 00:00 (ora italiana) all’Allegiant Stadium di Paradise e sarà possibile seguirla in streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Si tratta del primo confronto ufficiale tra queste due nazionali, che dal 1995 in poi si sono sfidate solamente in amichevole (tre vittorie Ecuador e un pareggio). L’inattesa sconfitta rimedita con il Venezuela obbliga la selezione di Sanchez a non sbagliare questa partita per rimettersi in carreggiata: l’Ecuador dovrebbe riuscirci in un match da almeno due gol complessivi.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ecuador è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.32 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Ecuador-Giamaica

ECUADOR (4-2-3-1): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapie; Franco, Caicedo; Yeboah, Paez, Sarmiento; Rodriguez.

GIAMAICA (3-4-3): Waite; Pinnock, Latibeaudiere, Bernard; Leigh, Palmer, Reid, Lembikisa; Gray, Antonio, Nicholson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0