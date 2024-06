Disastro Djokovic, lo schianto in classifica lascia allibiti

Disastro Djokovic, in attesa di capire se il campione serbo parteciperà a Wimbledon la situazione di classifica potrebbe farlo fuori

C’è Wimbledon, poi ci sono le Olimpiadi, poi c’è l’Us Open e infine la stagione del tennis si concluderà con le Atp Finals di Torino. Uno degli eventi davvero più attesi. Sinner sogna di vincere tutti, come i veri cannibali dello sport. E sappiamo benissimo come l’azzurro ha davvero le potenzialità per farlo.

Jannik – secondo le informazioni che sono state riportate da tennisworlditalia.com – è praticamente già qualificato per uno dei tornei più attesi della stagione. Se per noi, al momento, va davvero tutto bene e forse contro ogni previsione, adesso c’è un problema abbastanza serio nel mondo dello sport che riguarda Novak Djokovic. Il tennista serbo, uno che realmente ha fatto la storia di questo mondo per quello che ha vinto ma anche per quello che è riuscito a dare nel corso degli anni, non sa ancora se parteciperà al prossimo Wimbledon: l’attesa è tanta per capirlo, e l’attesa è tanta anche per capire quelle che sono le sue condizioni fisiche.

Djokovic rischia le Atp Finals

E poi c’è anche la situazione di classifica che secondo la fonte citata prima lo mettono a serio rischio per le Atp Finals di fine anno. “Merita un capitolo a parte Novak Djokovic che è attualmente addirittura al tredicesimo posto della Race, Djokovic ha 1860 punti e dista tra virgolette solo circa 400 punti da Andrey Rublev, attualmente all’ottavo posto”.

“Molto dipenderà anche da Wimbledon – si legge ancora – dove la presenza del campione serbo è in forte dubbio e dove c’è curiosità per valutare le sue condizioni fisiche. Un eventuale forfait a Wimbledon complicherebbe e non poco le Atp Finals di Djokovic la cui presenza sarebbe così a forte rischio”. Sì, avete letto bene: Nole è a forte rischio e potrebbe saltare uno dei tornei più prestigiosi, quello dove si incontrano i più forti del mondo, quello che catalizza gli occhi di tutti per una settimana. Sarebbe un vero peccato. Però, c’è da sottolineare un’altra cosa: il tempo passa davvero per tutti. Anche se dispiace tanto.