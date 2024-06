Venezuela-Messico, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezuela-Messico è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca giovedì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Tra i risultati più sorprendenti usciti fuori dalla prima giornata della Copa America ’24 possiamo annoverare il successo del Venezuela ai danni dell’Ecuador. Una vittoria preziosissima, maturata nel secondo tempo, quando prima Cadiz e poi Bello nel gironi di soli 10 minuti hanno ribaltato il Tricolor (1-2) e regalato tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla Vinotinto di Fernando Batista.

Non sappiamo tuttavia se l’esito del match sarebbe stato lo stesso se il centravanti ecuadoregno Valencia non avesse commesso una leggerezza facendosi espellere e lasciando in dieci la sua selezione dopo appena ventidue minuti di gioco. L’inferiorità numerica è stata probabilmente determinante ma non era scontato che il Venezuela, che a livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto all’Ecuador, riuscisse ad approfittarne. Fatto sta che gli uomini di Batista hanno messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da cinque partite, tra amichevoli e qualificazioni ai prossimi Mondiali. Rondon e compagni adesso potranno sfidare con una certa spensieratezza il Messico, rappresentativa con cui al momento condivide la vetta del gruppo B a quota 3 punti. El Tri all’esordio si è imposto di misura su una coriacea Giamaica, trovando la via del gol solamente a 20 minuti dalla fine del match grazie ad un guizzo del terzino Arteaga (1-0).

Un eventuale successo contro il Venezuela – con cui non ha mai perso nei 13 precedenti – consentirebbe alla squadra di Jaime Lozano di staccare un passo per gli ottavi con una giornata di anticipo.

E soprattutto di evitare l’incrocio con l’Argentina campione in carica grazie al (probabile) primo posto. Il commissario tecnico messicano dovrà però fare a meno di Edson Alvarez, uno dei suoi punti fermi, che si è fatto male al ginocchio e rischia di aver già concluso la sua Coppa America.

Il pronostico

La perdita di un giocatore come Alvarez è un brutto colpo per il Messico, che potrebbe patire qualcosa contro un Venezuela ringalluzzito dal successo con l’Ecuador. El Tri quasi certamente riuscirà ad evitare la sconfitta ma non sarebbe una sorpresa se la Vinotinto portasse via almeno un punto da questa partita.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Venezuela-Messico

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Ferraresi, Osorio, Navarro; Martinez, Herrera; Savarino, Casseres, Soteldo; Rondon.

MESSICO (4-2-3-1): Gonzalez; Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga; Romo, Chavez; Vega, Pineda, Quinones; Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

