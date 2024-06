Lotto, colpo da 22mila euro con questi tre numeri

Lotto, colpo clamoroso di 22mila euro con questo terno giocato a ruota fissa. Ecco i dettagli della clamorosa vincita e dove tutto è successo

Eccoci qui, di nuovo, a raccontare una vincita clamorosa con il gioco del Lotto. Sì, è vero, ne succedono tutti i giorni e quasi tutti i giorni vi raccontiamo qualcosa, ma noi continuiamo a stupirci e pensiamo che anche voi siete dello stesso avviso ogni volta che leggete una storia del genere.

Il colpo – la notizia è stata riportata dal sito Agipronews.com – è stato centrato ad Assisi, nell’estrazione dello scorso 22 giugno. Tre numeri sulla ruota di Firenze che hanno permesso di portare a casa 22.500euro. Tantissimi soldi, un sogno incredibile per quelli che giocano ogni settimana a questo gioco. Non si hanno dettagli su chi sia stato il fortunato vincitore, ma di certo starà godendo ancora oggi di essere riuscito a dare una svolta alla propria vita. Curiosi di scoprire di quali numeri parliamo? Eccovi serviti.

Lotto, ecco il terno

Un terno come detto sulla ruota toscana. I numeri scelti per riuscire a vincere sono stati 11-13-53. Magari è stato davvero un sogno, qualcuno che è apparso nel cuore della notte (quante storie avete sentito in questo modo) che regala tre numeri dando quindi la possibilità di pensare a qualcosa di diverso nei prossimi mesi. Magari anche una vacanza, visto che siamo in tema e siamo vicini, sognata e mai potuta fare. O chissà, magari sono numeri che l’uomo in questione ha sempre giocato (o la donna) e che adesso hanno regalato quello che tutti vogliono.

“Dall’inizio dell’anno, il gioco del Lotto ha visto una distribuzione totale di premi che ha raggiunto i 613 milioni di euro. Questa vincita ad Assisi è solo l’ultima di una lunga serie di successi che hanno visto molti italiani vincere somme considerevoli grazie alla loro passione per il Lotto” si legge sul sito citato prima. E siamo solamente alla metà di questo 2024. Chissà quante vincite del genere racconteremo ancora nel corso dei prossimi mesi.