Un misterioso calciatore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: allarme rosso

Sinner, la confessione shock di Anna Kalinskaya lascia i tifosi a bocca aperta: attento al calciatore, situazione pericolosissima.

Che sia innamorato pazzo di lei è evidente. Intanto perché ne parla più o meno liberamente, benché abbia più volte sottolineato, in passato, quanto poco gli piaccia che gli altri si impiccino della sua vita privata. In secondo luogo perché ha ammesso, nei giorni scorsi, di essere felice della sua vita a 360°, coinvolgendo quindi, in questa sintesi, anche la sua dolce metà.

Non ci stupisce affatto, quindi, che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya siano la coppia del momento. Tutti parlano di loro e tutti muoiono dalla voglia di sapere come sia iniziata fra loro, chi abbia fatto il grande passo e quali dinamiche vi siano alla base di questo rapporto. Interrogativi destinati a rimanere tali, avendo loro più volte messo in chiaro di non avere la benché minima intenzione di soddisfare la curiosità altrui.

Ci si dovrà accontentare, perciò, delle “briciole”, del video in cui Jannik, subito dopo aver vinto ad Halle, ha tirato fuori dalla duffle bag di Gucci il suo smartphone per scrivere ad Anna, che nel frattempo perdeva per un soffio la finale a Berlino. Che è sempre meglio di niente, grasso che cola per chi vorrebbe sapere tutto, ma proprio tutto, della vita dei campioni.

Sinner, Anna e l’altro: confessione shock a Berlino

Nei giorni scorsi, tuttavia, la Kalinskaya si è fatta sfuggire un “piccolo”, si fa per dire, dettaglio. Durante il torneo di cui per poco non è stata campionessa, ha partecipato ad una sfida telefonica ed è stata messa spalle al muro su una questione piuttosto delicata.

Le è stato chiesto, cioè, al chiaro scopo di metterla in imbarazzo e di far sì che vuotasse il sacco, quale fosse la persona più famosa che le avesse mai scritto in direct sui social media. Presa alla sprovvista, Anna ha cercato di glissare, salvo poi lasciarsi andare ad una piccolissima ed innocente confessione.

“Non lo so – questa la risposta che ha accampato in un primo momento – probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo”. Piccola confessione si fa per dire, ovviamente, avendo lei confessato, in sostanza, di ricevere spesso messaggi in privato, e dunque di essere corteggiata, non da uno, ma da diversi giocatori. Non è dato sapere di chi si tratti, ma sarebbe curioso scoprire, a questo punto, cosa pensi a riguardo Jannik…