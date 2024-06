Gratta e vinci online, prepara le valigie: costa solo 5 euro

Gratta e vinci online, col nuovo tagliando si sogna a occhi aperti: spendendo solo 5 euro puoi realizzare il sogno di una vita.

Più ce ne sono e meglio è. Perché più Gratta e vinci ci sono in circolazione, più aumentano le possibilità di imbattersi nella tanto osannata dea bendata. Ha rallegrato tutti i giocatori, quindi, la notizia relativa all’arrivo di un nuovo tagliando. Il Turista per sempre ha arricchito l’ampia offerta delle lotterie istantanee e sarà disponibile, sin da subito, anche nella versione online.

I biglietti costano solamente 5 euro, ma i premi in palio sono davvero pazzeschi. Quello massimo consiste in un vitalizio, che sappiamo essere una delle formule più apprezzate dagli appassionati del gioco d’azzardo. Molti preferiscono poter fare affidamento su un bonifico mensile, infatti, piuttosto che ricevere immediatamente un bell’assegno, per quanto succulento possa essere.

Il gioco in questione assicura, in effetti, una rendita pazzesca. Parliamo di 6mila euro al mese per 20 anni, ma nel conteggio totale bisogna considerare i 300mila euro che si ricevono subito, più i 100mila che la lotteria corrisponderà al giocatore vincente, invece, al termine dei 20 anni. Il tutto, conti alla mano, per una vincita massima del valore nominale di 1 milione 768mila 625 euro. Mica male, no?

Quanto si vince con questo Gratta e vinci online?

Va da sé che la rendita ventennale sarà il sogno proibito di quanti decideranno di giocare alla lotteria Il turista per sempre, ma è doveroso sottolineare che ci sono molti altri premi in palio, alcuni più irrisori, altri decisamente interessanti.

Come da regolamento, i giocatori possono vincere anche premi da 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5mila, 10mila e 50mila euro, per cui mal che vada si può sempre sperare di mettere le mani su una di queste sommette. Non resta che capire, a questo punto, come giocare: la versione fisica, acquistabile presso un qualunque punto vendita autorizzato, ha un costo di 5 euro, idem per il Gratta e vinci online di questa stessa serie.

Se nel primo caso i biglietti in circolazione sono 56.160.000 (con un incremento massimo del 2% per esigenze legate alle procedure produttive), online le giocate erogabili sono 12.480.000. La massa premi per le giocate fisiche ammonta a 198milioni 387mila 225 euro, quella relativa alla versione online distribuisce i premi in maniera differente, per una massa pari a 44 milioni circa. E tu, quale tra le due versioni preferisci per realizzare, finalmente, il tuo sogno di essere un turista per sempre?