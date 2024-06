Gratta e vinci, il nuovo tagliando ha colpito: 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, il nuovo tagliando ha colpito con una vincita milionaria: 2milioni di euro. Ecco di quale biglietto parliamo e dove è successo

Qual è la regione che in questo momento possiamo dire sia la più fortunata d’Italia? Qual è la città che possiamo tranquillamente affermare in questo momento sia la più fortunata d’Italia? Perché proprio l’Umbria? Perché proprio Perugia? Lo volete sapere? Ve lo spieghiamo subito.

Tutto è relativo ad un articolo apparso sul sito Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia, che svela come fareste bene, qualora vi trovaste da quelle parti, a fare un pensiero e comprare un Gratta e Vinci. Magari potreste essere proprio voi i fortunati vincitori di una somma incredibile così come successo pochi giorni fa. Sì, proprio così. Due milioni di euro e se vogliamo dirla tutta non solo. Siete curiosi vero di scoprire i dettagli di questa vincita no? Ve li diciamo subito.

Gratta e Vinci, ecco i dettagli

Nella via Tiberina, una delle più note della città, ci sono state due vincite davvero straordinarie che fanno capire il motivo per il quale ancora molte persone decidono di provarci con la Lotteria Istantanea. Con i Gratta e Vinci in poche parole, che però si possono chiamare anche in questo modo.

"La prima e più importante vincita è stata registrata al bar Le Querce in cui, grazie ad un biglietto della serie New Bonus tutto per tutto sono stati vinti 2 milioni di euro. L'entità del vincitore è ancora sconosciuta. Il locale, frequentato da molti viaggiatori e clienti abituali, non aveva mai visto una vincita così alta prima d'ora. L'altra vincita è frutto della combinazione tra il caso e la fortuna poiché un uomo di Deruta, un piccolo comune di 9mila anime in provincia di Perugia, ha raccolto un tagliando del Gratta e Vinci non del tutto grattato in via Tiberina e ha scoperto, con suo grande stupore, di aver vinto 1.000 euro. Insomma una via in cui la Dea bendata ha deciso di far tappa più volte nel giro di pochi giorni".